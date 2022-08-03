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美國味全 揪知名網紅送餐挺前線兒童醫護

陳俊材

洛杉磯訊】自 2019 年新冠疫情爆發以來，疫情防控依然嚴峻且複雜。特別是近期不斷演變的Coronavirus Omicron variant，讓前線的醫療人員一直處於戒備狀態。

為了向醫護人員致敬，以及感謝醫療人員在疫情中守護孩童們的健康，美國味全食品公司於曰前，把愛帶給洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）的醫療人員，表達支持。

尚未施打疫苗的兒童是今年的防疫焦點，為了讓醫療人員能夠在忙碌的崗位上保持足夠的體力照顧兒童，這次美國味全食品 (Wei-Chuan U.S.A.) 自掏腰包發起「挺醫護」的行動，幫醫療人員打打氣。

美國味全食品公司自1972年成立，今年剛好標示著品牌的50週年。美國味全食品秉持著把亞洲食品帶往國際的熱忱，以高規格的設備與技術生產食品，品質方面重重把關，就是為了讓消費者吃的安心，吃得出美國味全食品的用心。至今，美國味全食品持續用專業，將亞洲佳餚屢次創新，讓現代人的生活更加便利，也滿足許多海外學子對家鄉的思念。

在美成立的 50 週年之際，美國味全食品熱心公益，與網路知名紅人CupofTJ（圖後排左三）打造慈善活動。該活動邀請 TJ 主持，送上以美國味全食品為主，色香味俱全的暖心便當，以感謝醫護人員在嚴峻的疫情期間在最前線，持續守護孩童們的健康。

問到 TJ 為什麼想要來參與這場活動？她提到，美國味全食品不但是家喻戶曉的明星食品大廠，還是她從小到大的回憶。這次的活動意義非凡。

「當我每次到超市購物時，美國味全的水餃一直是我購物車裡必買的商品，因為它不但美味、品質好、還非常方便。除了水餃，他們其他的商品一樣有口碑。聽到受邀請參加這個活動時我真是受寵若驚，因為我真的是美國味全的忠實粉絲」 TJ如是 說。

TJ Lee 來自舊金山，對於品嚐美食和旅行充滿熱情，2016 年她放棄高薪職位，打包行李，開啟她新的旅遊人生。在她的Youtube頻道CupofTJ上，可以看到她在世界各地角落中紀錄的一點一滴，分享她作為一位單身女性獨自出遊的自由與困難。

如今，TJ在網路小有名氣，她的 YouTube 平臺現今擁有高達 52.6 萬訂閱人數，也希望能藉由此次和 美國味全食品 以及洛杉磯兒童醫院的合作，帶給洛杉磯的醫護人員更多正面力量。

疫情 洛杉磯 舊金山

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