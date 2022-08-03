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優利房地產 專業代客管理公寓及商業房地產

郭淑敏

【洛杉磯訊】買房、買公寓、買店面、買倉庫，很多人喜歡投資房地產，但立刻面對的就是房地產管理問題，自己管很麻煩，找人管也是問題一堆。怎麼辦？要怎麼樣才能減少成本、增加收入，讓自己的投資沒有煩惱。

已成立36年的「優利房地產管理公司Vantage Asset Management Ltd.」，是管理公寓及商業房地產(包括辦公室、倉庫、零售店、批發、購物中心)的專業公司，該公司林經理表示，他們一接管，業主最高可以省下50%的管理費，且提高租金降低開支。

林經理表示，交給他們管理三個月之後，如果不能減低開銷或增高收入的話，三個月後管理費可減少。

在買投資性的房地產之前，應該注意什麼？林經理表示，根據他們的經驗，投資者在買物業之前，應知道房客的情況，而且也應查一下原先業主有否違規的情形，譬如政府或相關單位有沒有限期業主改善的地方，改善了沒有，否則業主沒說，買的人買後才發現問題一大堆，因加州法律非常的複雜，常常都是偏向房客一邊，房客要是不付錢，白白住了好幾個月，趕也趕不走，現在還有房客租了房子把它變成「大麻屋」，屋主也不知道怎樣趕他們走，更不知道怎麼樣申請保險公司賠贘，這都是必需注意的。

在出租房子前也應做房客的信用調查，否則碰上惡意敲詐房東的「專業惡房客」就很麻煩。還有，萬一碰上壞房客、不交租金的房客怎麼辦，法律常改來改去，這也是身為房東應注意的事。另外，如碰到有房租限制的城市，要如何才能提高房租，這也是很專業的問題。

林經理表示，該公司有充足的經驗，代客戶做財產分析，投資運作，買公寓或商業房地產前的投資分析、運作，及事後的操作、管理。該公司全部電腦作業，並提供24小時緊急服務。

詳情可電優利房地產管理公司626-574-7900 x 11，或626-688-0213林經理(Michele林)。網址VAMProperty.com。或查閱世界日報電話簿523頁。

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