方見堯律師談 繼承遺產中注意的問題

【洛杉磯 訊】有親人去逝繼承了遺產，但對理財一竅不通，不知道資產如何規劃，資產引發的稅務問題怎麼解決，在方律師幫助下，根據遺產繼承的法律規定，幫她解決了困擾的繼承問題。

方見堯律師表示，對於那些不習慣理財的人來說，巨額資金的到來可能會是不堪負荷的，儘管這聽起來像是我們夢寐以求的，當這樣的事情發生時，它可能令人不安，就像贏得彩票一樣。

因為在這種情況下的遺囑需通過遺囑認證，繼承人和金額成了公開資料。當你不認識的人及一些你認識的人，開始有目的地致電給你時，你便會開始緊張起來。銷售電話來自不知名的經營者，未知的和認識的財務顧問及久違的表親。你需要做的第一件事，是建造一個財務和法律上的十呎圍牆，並且要有哨兵看守。

如大多數彩票得獎者，都是在他們贏了的數年後才破產 。沒有得到正確的幫助，這種錢很容易便會失掉了。不要焦急，不要匆匆忙忙做任何事和決定。相當大的繼承可以是祝福或詛咒，需從長計議，對生活中所有新的祝福者持懷疑態度，並做出明智的決定，來保護自己和你的資產。

如你有子女或孫兒，他們可以從這種繼承中受益。首先要與經驗豐富的資產規劃律師會面。律師將與你討論該用什麼來保護你下一代的遺產，包括信託。還需要確保你的資產計劃是最新的，並包括財務和醫療授權書。

你還需要一名專業的稅務顧問，可能是註冊會計師和財務顧問。花點時間研究和檢查這些個人及其公司的資料。他們應該與你的資產規劃律師合作，作為整個團隊的一部分。有三個顧問聽起來很多，實際上這樣運作很好，這三個人都在他們的領域上有專業知識，可以相互監督。

詳情可電626-587-2088查詢，或可登陸方見堯律師YouTube 頻道的https://youtu.be/YA2c09cz-Gc「識法有方」觀看相關視頻。