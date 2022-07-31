BACK-TO-SCHOOL亮麗返校指南

2022返校日必備品：從宿舍必備品到揹包、運動鞋等。在南海岸廣場探索時尚 返校必需品。

重返校園：宿舍生活

從咖啡機到收納容器，南海岸廣場擁有讓您的宿舍感覺像家一樣所需的一切

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適合每個年齡的驚喜學校風格

BY LAURIE BROOKINS

第一天上課就要到了——準備好了嗎？從揹包必需品到休閒大學服裝，南海岸廣場的返校清單將讓您的學生在第一個鈴聲響起時做好時尚準備。

夏假已經過半，這意味著學生和家長們知道開學第一天會有多快到來。事實上，無論學生什麼年紀，從校園衣裝到課用品清單，可能已經想到了。

好訊息是每個年齡的學生，南海岸廣場都提供輕鬆時尚應對即將到來的學年所需的必需品。毛衣榮登本季必備清單，最新的酷炫揹包，確保孩子在學校賞心悅目。最近開始新冒險的高中畢業生準備的大學宿舍用品，南海岸廣場的卓越精品店名冊已準備好滿足返校購物清單上的每一項需求。





Burberry

Burberry的這款可愛的格紋棉斜挎包突出了英國標誌性品牌的標誌性格子花紋，由棉花和皮革製成的兒童尺寸挎包，其功能包括斜挎帶和ID視窗。714.556.8110







Canada Goose

加拿大鵝的這款美利奴羊毛兒童圓領毛衣超經典，更符合秋季流行主題，它還包括任何父母肯定都喜歡的功能：棕褐色紗線與金色反光紗線混合在一起，這種紗線巧妙地編織在面料中，但當孩子們在黃昏回家時，它很容易捕捉光線。 這件毛衣的背面還有一條雙反光條紋，加拿大鵝的簽名，還包括羅紋針織領、袖口和下襬以保持其形狀。312.767.0544







Dolce & Gabbana

終極預科風格，Dolce&Gabbana設計了經典的紅黑羊毛格子呢無袖中長裙，作為義大利品牌返校膠囊系列的一部分。 這款俏皮套頭衫圓領，下襬褶皺，後面有隱藏拉鍊，正面飾有DG徽標貼片和鈕釦。714.668.9142







Psycho Bunny

時尚界最熱門的品牌之一Psycho Bunny的這款兒童polo杉，其經典造型確保了制服友好性。豪華裝飾由100%的皮馬棉製成，包括珍珠母色鈕釦和刺繡徽標提供了流行的色彩。714.462.4667







Gucci

標誌造型與古馳1977兒童網球鞋一起得到豐富多彩的更新。這種高幫造型由亞麻面料製成，並點綴著多色雙G字母圖案，勾勒出古馳經典的紅色和綠色網條紋。714.557.9600







The North Face

The North Face的這款登山一日包重量輕，中性，防水，由回收面料製成。適合所有年齡，功能包括多個內部和外部拉鍊和收緊口袋，一個帶襯墊的13英寸膝上型電腦保護套，以及鑰匙鉤和筆架。714.549.2107







Moncler

很少有品牌比Moncler更熱門，這使得這款帶襯墊的拉鍊開衫，胸部帶有徽標口音，立即宣告突出的風格。這件衣服配有羅紋針織高領毛衣和袖子，非常適合分層，秋季作為外套穿著，冬季穿在外套或夾克下。714.559.7331







Diesel

Diesel的1979年Sleenker Z9c17緊身牛仔褲是完美的日常工作的牛仔布，但也可以穿上鈕釦襯衫。在深藍色沖洗中，該款式的特點是低腰、狹窄的腿和一點彈性及抗菌處理，使這種創新的牛仔布可以更少洗，延長了其壽命。714.556.5540







Ugg

Ugg的Dune Slip-On由豐富的絨面革製成，內襯該品牌的UGGplush回收羊毛，可以輕鬆穿上去上學或在宿舍放鬆。 輕巧，適合街頭，這種懶人款式非常適合搭配牛仔布和經典的白色T恤。714.551.0750







Fendi

這款光滑時尚的尼龍揹包非常適合尋求低調奢華標誌造型的大學生。特點包括金屬拉鍊、科技網狀透氣背部和可調節的肩帶，而其耐用的尼龍面料和拋光的外觀在學生參加工作或實習面試時也是一個很好的宣告。714.751.1111







返校日新揹包和新運動鞋

南海岸廣場有最新返校風格的最佳揹包和運動鞋。