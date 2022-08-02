劉美芳律師 來一碗法律大補湯 電子書上架

劉美芳律師著作的「來一碗法律大補湯」中文版電子書已上架Amazon Kindle及Google Play網站。

由劉美芳律師著作的「來一碗法律大補湯」於2022年初版首發一千本，獲踴躍回響，全數分送完畢。該本中文版電子書已上架Amazon Kindle及Google Play網站，可搜尋 ：「來一碗法律大補湯 Legal Soup De Jour」 。

專業著作「來一碗法律大補湯」是劉美芳律師以35年的實務經驗，將 60篇故事精編彙整出實用的在美生活法律知識。在兩百多頁的法律大補湯內容中，分民事法、商業法、婚姻法、遺產法四大主題篇，其中，每一件「法律疑難」實例經簡明敘述後，均以「律師有方」做簡解，另提供「法律小補帖」做溫馨提示，讓原本沈重的問題閱來淺顯又易懂。

自1986年在華人 社區開業至今，36年來，劉美芳律師事務所經手辦過許多令人印象深刻的案件，劉美芳表示，如果把每一個案件都當作一個故事來說的話，那麼就會有無數感人肺腑的故事，他山之石，可以攻玉；他人之事，可以為鏡。

劉美芳律師在世界日報 每週六的地方新聞版特開闢「法律信箱Q&A」，歡迎讀者去信 [email protected] 發問， 內容僅限加州 民事法、商業法、婚姻法、遺產法四大區塊。劉美芳律師事務所 (Castleton Law Group) 地址在 17800 Castleton St., Suite 630, City of Industry, CA ，電話 (626) 810-9300，網址www.castletonlaw.com。