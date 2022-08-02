Michelle Su 房市鬆動 利息下調 買房貸款機會

今年以來，聯儲會為抑制通貨膨脹，接二連三的調漲利率 ，房貸利率在今年 6 月已升至三年以來的最高，隨之而來的連帶效應是，市場上等待出售的房屋越來越多，房價 也有所鬆動，甚至有些買主進了escrow又退出，因為擔心買貴了或怕利息高貸款 付不出，導致這些房屋重新上市，並降價才能順利售出。

房貸專家 Michelle Su 說，時間進入 7 月，情況有了一些變化，隨著美國 10 年期國債收益率的下降，直接導致房貸利率也下調至最近三個月來的最低點，再加上房價也有了議價的空間，這樣一來那些一直觀 望準備進場者就有機會了。

Michelle 說，現在房屋市場正逐漸轉變為買方市場，因為房屋的選擇多了 起來，貸款銀行方面的作業時間也較以前快了許多，已經準備好了的人可以進場。

Michelle Su 有二十餘年貸款經驗，專精自住和投資住宅貸款，尤其大額貸款利息更有競爭力，她能為你細心分析收入，合理提前規劃，有效合併債務。還可以為你出 具貸款預審合格信，如有需要可以提供 DU Approval， 並核查信用和房價。

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