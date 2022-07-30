Parties at Sea遊艇公司 海上遊艇派對出租服務

Parties at Sea遊艇公司的出租遊艇。

在南加州 海上迎風破浪、舉行「遊艇派對」，想必是一件樂事，Parties at Sea遊艇公司，有可乘載2人至12人的出租遊艇，讓民眾舉辦生日派對、訂婚派對、紀念日、閨密海遊或單身派對等等。

Parties at Sea遊艇公司致力讓你的「海上遊艇派對」獨一無二，經驗豐富的船長，擁有優質的遊艇，可以隨心所欲地定制任何遊覽，除了基礎遊艇外，他們還提供多種選擇和便利設施，讓你策劃的派對活動更加輕鬆。

該遊艇公司表示，「海上遊艇派對」可選擇之目的地，包括有：

(A) 2小時或3小時的瑪利那岱瑞(Marina del Rey)海港遊覽，瑪利那岱瑞周圍的輕鬆海港巡遊，碼頭有超過5000艘帆船和動力船，有很多值得一看的地方。

(B) 2小時或3小時的聖塔莫尼卡灣的日落遊覽，一個浪漫的下午巡航到聖塔莫尼卡灣看日落。

(C) 3小時、4小時或5小時的聖塔莫尼卡灣遊覽，選擇通往聖塔莫尼卡灣的路線，從馬里布(Malibu)到帕洛斯弗德斯半島(Palos Verdes Peninsula)賞海灣美景，並可跳入水中快速游泳 。

(D) 5小時或6小時的馬里布之天堂灣遊覽，向北到馬里布令人興奮的遊覽，天堂灣的錨點，查看野生動物，並有游泳時間。

(E) 5個小時的派洛斯福德半島遊覽，令人興奮的南巡遊到派洛斯福德半島，在陡峭的懸崖邊觀賞野生動物，並從南灣城市回航。

(F) 全天的卡特利娜島遊覽，卡特琳娜島一日遊，在阿瓦隆或雙子港下船，並有觀光和游泳時間。

每個項目包含遊艇、船長和燃料等，另有的選項，如特殊場合的裝飾、花卉、開胃菜或食物、和音樂家(吉他或鍵盤)。額外服務的選項，有豪華轎車服務、遊艇裝飾、餐飲服務、花藝服務、服務員、鍵盤音樂家、吉他手、豎琴師或其他等。有關選項和設施，一些選項是基於客人的數量，一些是基於每小時，並非所有選項都適用於每個項目，預訂時將列出可用選項。

有關詳情可電中文熱線424-272-6604找Linda查詢，或掃描圖片中的微信 二維碼聯系，Parties at Sea遊艇公司地點在Dock 55, 11701 Fiji Blvd., Marina del Rey, CA。