KIA AMERICA向社區組織和獎學金計劃捐贈超過180萬美元

這些獎學金將幫助全國750多名有色人種和貧困學生學生實現大學夢

Kia America宣布進一步實現公司對教育 的承諾，捐贈超過1,800,000元，為美國有色人種和貧困學生提供獎學金。

Kia美國和Kia北美總裁兼法人Sean Yoon表示，Kia相信教育是通往眾多機會的大門，我們很高興能在經濟上幫助這些有才華的學生，讓他們順利進入大學，成為下一代年輕領導者。

在與社區組織的合作過程中，Kia致力於幫助打破障礙、敞開大門，並為有困難的少數族裔學生提供獎學金。其中，來自社區的合作夥伴組織包括：美國印第安人服務、國會黑人 核心小組基金會；西班牙裔高校協會、韓裔 美國人獎學金基金會、彩虹推動聯盟、聯合黑人學院基金，以及Kia自己的Great Unknowns獎學金基金。

聯合黑人學院基金（UNCF）區域發展總監Harry Fulmore表示，Kia的支持有助於提高非裔美國人和其他來自少數族裔的年輕人接受大學教育的機會，這不僅改變了他們的生活軌跡，也改變了他們周圍的人。這些獎學金確保有色人種的年輕人能夠獲得有競爭力和充實的職業，並回饋他們的社區。UNCF依靠Kia等企業合作夥伴來支持有才華的學生完成大學學業。他代表UNCF及37所歷史悠久的黑人高校（HBCU）和許多獲得獎學金的學生，謝謝Kia！

總計超過1,800,000元的獎學金將幫助750多名學生實現他們的學術和職業目標，讓學生在追求學術夢想的過程中能負擔得起所需的高等教育。

美國印第安人服務執行總監Chauma Kee-Jansen（Assiniboine-Sioux/Navajo）表示，作為前AIS獎學金獲得者，親身了解Kia的支持對學生生活帶來的巨大影響。Kia對新一代美國原住民 追求學術和職業目標的支持，不僅針對個別學生，而且還會進一步促進對社區的貢獻。非常感謝Kia的支持，積極改變了這麼多美國原住民學生的生活，讓成功得以繼續，並為更多人鋪就了成功之路」。

作為Kia美國「Accelerate The Good」慈善計劃的一部分，獎學金將投資於學生，並為他們提供追求和實現學術和職業目標的機會。

西班牙裔大學協會總裁兼法人Antonio R. Flores表示，Kia美國獎學金對全國大學生產生了不可估量的影響，並通過減輕經濟負擔使追求高等教育學位變得更加容易。感謝Kia參與我們的獎學金計劃，並支持西班牙裔在高等教育中取得成功。

Kia America

總部位於加州爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車 合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。