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癌症保健品康複力 可免費索取試用品

【洛杉磯訊】

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。可免費索取產品資訊和試用品。

該公司表示，在美國，癌症仍然是僅次於心臟病的第二大常見死因。2022年美國預計將新增190萬癌症病例，癌症治療的成功與否，直接影響病患的康復和生活品質。刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示，高達百分之八十六的癌症患者、在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

該公司表示，「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方，主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，可幫助誘導體內異細胞的凋亡；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化； 而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造。 「康複力」獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產。

更多資訊可撥打專線1-855-855-5589，中文網站 www.KenkoUp.com/zh 。

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