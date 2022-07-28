企業如何防範前雇員盜用商業機密

在美國，創業建立自己的公司極具挑戰性，特別是在像加州 這樣競爭激烈的市場。與此同時，不少公司老闆還要不得不擔心其商業機密被競爭對手竊取，考慮到企業會花大量的時間和投資在這些商業機密上，想要維持一個成功的企業更加艱巨。

近年來，動蕩的就業 市場更使得商業機密被盜取的威脅激增。有前雇員在離職後為競爭對手工作，並試圖帶走公司的相關商業機密。現任南加州出庭律師、亞凱迪亞 市副市長鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）在採訪中表示，針對該現象，加州法律有提供一些相應的保護措施，以防止前雇員在離職後，使用公司的商業機密。根據法律，這種行為被稱為「挪用及盜用商業機密」。

他說，加州法律實際上對商業機密的定義相當廣泛。事實上，商業機密包括任何信息：如配方、設備、方法或技術。這些因不為競爭企業或公眾所知而獲得了「獨立經濟價值」。鑒於這一廣泛的定義，加州法院甚至為公司的客戶名單，也給予了商業機密保護。

此外，加州法律對可能構成商業機密盜用的幾種行為進行了畫分。例如，盜用可以包括一家公司獲得了另一家公司的商業機密，而該公司知道、或有理由知道，該商業機密是通過不正當手段獲得的。例如，這個商業機密是被前雇員竊取的。此外，盜用還可以包括某人在符合以下行為時，披露或使用商業機密時：（1）使用不正當手段獲取商業機密；（2）知道或有理由知道該信息是商業機密，且只是因為意外或錯誤而被披露的；（3）在披露時知道，或有理由知道，該商業機密是由使用不正當手段獲取信息的人獲得的，是由有責任對該商業機密進行保密的人獲得的，或者是在有責任對該商業機密進行保密的情況下獲得的。

然而重要的是，只有當開發商業機密的公司，在採取了合理的努力來保護其機密時，商業機密才會得到法律保護。例如，雖然不需要使用太極端或太昂貴的手段去保護機密，公司必須做出一些努力。如果一家公司僅因粗心大意而披露了商業機密，這個機密可能會失去法律保護。很多時候，企業主會讓員工簽署書面保密協議以保護商業機密，盡管這些協議並非在所有情況下都是必要的。

如果加州企業主認為前雇員在離開公司後，可能盜用公司的商業機密，企業主可以尋求禁令，阻止該雇員使用該信息。此外，如果該前雇員已經使用了該商業機密，企業主可以為其盜用行為尋求賠償。重要的是，如果加州法院判定商業機密的盜用是故意或惡意的行為，還將判以雙倍的賠償。

加州針對盜用商業機密的法律是相當復雜的，如果你是企業主，目前陷入商業機密糾紛，最好是尋求經驗豐富的商業訴訟律師的建議。

鄭博仁聯合律師事務所在商業訴訟案件中代表許多企業客戶，並連續多年被列入了洛杉磯縣超級律師的頂級名單。事務所中文服務團隊電話626-570-8888，或發郵件至[email protected]。更多資訊歡迎訂閱鄭博仁律師法律頻道。