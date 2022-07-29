美富銀行15週年慶 優惠利率8/8截止

美富銀行 ( American Plus Bank ) 慶祝15週年，推出定存帳戶13個月優惠年利率 1.80% APY。最低存款額為一萬美元，優惠利率有效期至 8月8日止，新資金必須來自其他金融機構。

美富銀行創立於2007年，是一間以服務客戶和社區為宗旨的獨立商業銀行，為Bauer Financial Inc. 評鑒； 評鑒為五星級銀行 (5-Star Bank)。

美富銀行總行位於加州亞凱迪亞 市(見圖)，為聖蓋博谷及鄰近洛杉磯郡的個人和商業團體，提供財務服務。該行專業人員經驗豐富、且在社區擁有豐沛人脈，擅長為每位客戶提供量身定做、彈性且敏捷的銀行業務。

美富銀行的特長是專精個人(Personal) 和商業 (Commercial) 銀行業務項目，包括配合個人或商業財務計劃的各種存款帳戶、和完整的貸款 項目。個人包括各類存款、房屋貸款、退休帳戶等。商業包括各類存款、商業信用貸款、小型企業貸款、建築貸款、長期商業不動產貸款等，協助企業成長和投資目標的達成。其他服務包括夜間自動提存款、保險櫃、電匯等。同時，美富銀行亦採用最先進的網路銀行科技，經由網絡管理系統提供線上理財服務。

身為一間社區銀行，美富銀行的成功來自於支持與回饋社區，即秉持該行一貫經營理念，建立負責任的財務機構來維持社區的安定、成長和繁榮。

有關定存帳戶優惠利率活動詳情，可電美富銀行各分行，亞凱迪亞總行位於630 W. Duarte Rd., 電話(626)821-9188，巴沙迪那分行位於171 S. Hudson Ave., 電話(626)463-9988，羅蘭岡分行位於17506 Colima Rd., #100, 電話(626)363-8900，網址 www.bankaplus.com。Member FDIC。