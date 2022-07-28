自然醣褐藻糖膠 幫助提升免疫力

自然醣公司表示，提升免疫力 就好像一生的事業，每個人都應該好好經營，免疫力越好，免疫細胞識別和消滅病菌及病變細胞的能力就越強。

該公司說，從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它是屬於高分子多醣體的一種。多醣體富含膳食纖維成份，它不會被胃部強酸分解和破壞。當高分子的褐藻糖膠進入腸道後，由於分子量比較龐大，它們在腸道中不停碰撞，這個碰撞的過程，也活化了體內的免疫細胞，迎戰外來的威脅，讓身體的防禦能力亦變得更強大。根據研究表示，褐藻糖膠與T細胞、單核白血球、巨噬細胞和淋巴細胞等產生相互作用，影響先天的免疫細胞和免疫介導細胞的反應，從而提升人體的免疫能力。

該公司表示，NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS（見圖）是首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。自然醣褐藻糖膠3-PLUS成份天然，沒有藥性。不論是手術 後調養、減輕化放療副作用、增強免疫力等的人士都可以服用。

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