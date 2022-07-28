田園食品門店 購20元以上送炸小豆腐泡

艾爾蒙地 市田園食品公司，產品由自家工廠生產批發及零售，凡憑本報逢週二地方新聞版封面(B1)廣告，購買20元以上免費送炸小豆腐泡（見圖）一包，送完為止，詳情可電626-443-2335查詢。

在南加州 已有多年歷史的田園食品公司，生產各類健康大豆製品，目前有超過15種以上產品，在各大小華人超市 均有出售；現開放工廠直營零售，歡迎前往選購，每天都有特價優惠，餐館則另有折扣優待。該公司表示其產品不含防腐劑，不用動物油調炸，健康衛生，每天新鮮製造。

大豆為亞洲人傳統飲食已有幾千年歷史，但出現在西方餐桌上，成為一種常見的食品，則大約60年歷史。現在東西方許多超市，都有很多大豆食品，如豆奶、大豆漢堡，和其他以大豆代替肉類的素食產品，當然還有形形色色的傳統豆製品，如豆腐、豆豉、豆漿、味噌和醬油等。

豆製品是日常生活中最常接觸到的食品之一，而且價格不貴，營養又健康，其中的豆腐除了營養外，還有許多藥用價值，中醫常利用豆腐的清熱、解毒和生津的作用，來治療胃腸熱證和陰證；吃豆腐既省錢又滋補。

大豆中的卵磷脂可除掉附在血管壁上的膽固醇，預防心血管疾病，保護心臟。有增強機體免疫功能。大豆製品中的植物雌激素，可以美容抗衰老和美白皮膚，並有提高記憶和接受能力，鐵含量多易被人體吸收。

田園食品公司地址在2223 Seaman Ave., South El Monte, CA(近Rush Street及Rosemead Blvd.,)。