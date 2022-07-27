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昌興熱銷全新CHANEL WANTED限量腕錶系列

錢麗華

【洛杉磯訊】全球知名的品牌CHANEL (香奈兒) ，推出2022年全新系列腕錶CHANEL WANTED(見圖)，一亮相；就贏得不容小覷的讚賞。昌興珠寶代理該品牌多年，有珍藏版、限量版及最新款。追趕時尚，可到昌興珠寶鑒賞選購並體驗香奈兒魅力。

以品牌標誌的6個英文字母 CHANEL作為設計重點， 不只是在錶盤上顯示品牌名，而是成為 CHANEL WANTED限定腕錶系列的設計細節。這6英文字母除了出現在錶盤當眼處，亦成為錶圈或錶帶的設計巧思，把字母放大、縮小、分拆、重複等玩法，將款式重新演譯（見圖），相當吸睛的成為腕錶的主角。昌興表示，恰如其名，此錶會是CHANEL迷們「wanted」高指數者之一。

全新推出的J12腕錶33毫米款式 ( J12 WANTED DE CHANEL WATCH ) ，採用白色高抗磨陶瓷和精鋼錶殼，白色漆面錶盤，飾以銀色金屬CHANEL經典標誌字樣。精鋼固定式錶圈，搭配白色清漆藍寶石水晶環圈，及銀色CHANEL字樣。 高精準石英機芯，防水性能200米。超凡獨特，限量推出的作品料將成為時尚新寵。

昌興珠寶開業52年，代理世界第一名錶百達翡麗﹑寶璣﹑伯爵﹑Harry Winston﹑Omega名錶， 以及 Hearts on Fire﹑Bvlgari﹑ Chanel﹑鑽石﹑ 翡翠﹑南洋珠﹑名牌千足黃金﹑男士珠寶等，貨品齊全，凡選購餽贈禮品或佳節好禮，昌興親切有禮的店員將提供專業意見及服務。

昌興聖蓋博店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

字母 時尚 聖蓋博

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