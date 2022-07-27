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達聖律師事務所 專精車禍/工傷/意外事故

林倢如

【洛杉磯訊】近30年豐富經驗的達聖聯合律師事務所，多位律師團隊，盡力為顧客爭取應有權益，一條龍服務，專精車禍受傷、工傷、意外傷害；不獲賠償不收費。

該律師事務所表示，出門上班、購物、日常生活等等，因發生車禍該如何處理？需要治療的人，應該先找律師再做治療還是先做完治療再找律師？或是不找律師自行與保險公司接洽理賠？賠多少才合理？車禍發生後在多少天内需作治療？能否自己跟保險公司交涉理賠不成後再找律師？這些種種都是不同的問題；有些人還因為對法律不熟悉或是從沒遭遇如此情況，由於處理不當，結果失去應該的理賠，自己因此得到了一個教訓，甚感遺憾及後悔。

達聖聯合律師事務所專精，車禍腦部受傷、脊椎受傷、人體傷害、行人、自行車、卡車、滑倒事故、跌倒事故。他們會免費安排拖車、修車、醫療服務。

達聖聯合律師事務所表示，他們至今已處理過數仟件車禍案件，專業服務親力親為具有口碑，案件得不到賠償不會收取任何律師費或其他費用。可同時幫助處理拖車、租車、修車及所需要的相關服務。

詳情可洽達聖聯合律師事務所華人經Steve理，電話626-284-6320(阿罕布垃市)，626-374-9061(鑽石吧) ，地址288 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 。

車禍 保險 鑽石吧

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