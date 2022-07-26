高效能遠紅外線產品 幫你舒緩遠離疼痛

足浴桶

疼痛不分季節，杉釦富公司高效能遠紅外線產品，幫你舒緩疼痛，甚或脫離長期疼痛困擾。

該公司表示，所謂脊椎不好百病生，以中醫的角度，脊椎兩側分怖著許多重要的穴位，同時也是人體的下水道，以西醫而言，脊椎是支撐身體、控制活動功能和保護神經組織的重要人體結構之一。現代人多有脊椎、腰、背、肩頸疼痛問題，杉釦富遠紅外線理療墊，利用現代科學的高效能遠紅外線，增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸、熱敷的治療效果，而且定時、定溫，方便好用，在家或在公司上班任何時間皆可使用，節省時間和金錢。

一般市售之電熱毯主體是一般電熱絲，僅能提供皮膚表層溫度，僅達到保暖效能。杉釦富遠紅外線理療墊、主體是高效能矽複合遠紅外線墊片，能增加血液循環、代謝、免疫力 ，以幫助舒緩腰、頸、背部疼痛、保養髖關節、增加體熱、幫助代謝，改善睡眠品質。杉釦富遠紅外線理療墊是台灣製造，有多國專利。

此外，杉釦富遠紅外線公司另一明星產品，遠紅外線免加水足浴桶，也是長期受到廣大消費者愛用，所謂人老腳先衰，腳部保養也是非常的重要。利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝；當然也可用熱水泡腳，但對年長者而言，不能久泡，也無法恆温，始終無法讓整個身體因為泡腳而溫熱起來，也不能加速身體內的微血管循環，往往腳部皮表的熱度消失之後，身體和四肢也就馬上恢復冰涼，而杉釦富遠紅外足浴桶，相當方便，定時、定温，只要把腳放入，開啓開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝，走路也變的輕鬆。

杉釦富公司，專營台灣生產高品質遠紅外線產品，多項產品獲得日本 、德國 等醫衛大國專利，在美銷售已經超過了八年的時間，獲得眾多消費者好評。110V，即插即用，一年產品保固；多項產品獲得日本、德國等醫衛大國專利；杉釦富遠紅外線理療墊699元（不含稅及運費），杉釦富遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶，原價599元＋45元運費，世界日報讀者夏季特賣，特價499元 + 35元運費（未稅），8月25日截止。

訂購可電1-888-666-6048，650-999-0988，或上網www.shinecous.com訂購，也可撥打電話預約試用。該公司產品網站www.shinecous.com。