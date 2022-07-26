長榮航空 新增直飛 台北-米蘭/慕尼黑

長榮 航空新增米蘭、慕尼黑直飛雙航點，歐洲航網佈局更綿密。

長榮航空表示，10月25日開闢台北-米蘭航線 ，提供每週兩班飛航服務；11月3日開闢台北-慕尼黑航線，提供每週四班的飛航服務；屆時，長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，民眾可至長榮航空官網www.evaair.com訂位及購票。

長榮航空表示，睽違25年後再度開闢歐洲新航線，此次陸續新增米蘭及慕尼黑兩個直飛新航點，搭配巴黎、維也納的直飛航線，或是中停曼谷的倫敦及阿姆斯特丹航線，提供旅客多點進出的行程組合，對於商務或是旅遊的民眾，都將是往返歐洲好選擇。

長榮航空指出，歐洲新航點開闢後，米蘭、慕尼黑、巴黎、維也納都有直飛台北的航班，均為清晨抵達桃園機場，可搭配長榮航空東北亞、東南亞 的綿密航網，方便旅客轉機至亞洲各大城市，將有利於逐步吸引歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。長榮航空台北-米蘭航線及台北-慕尼黑航線，均以波音777-300ER機型飛航。

長榮航空米蘭、慕尼黑航線開闢後，可滿足不同客群需求，米蘭將吸引參展及喜愛購物的旅客，慕尼黑則以商務客為主，兩個航點也都是歐洲重點的旅遊景點之一，便利的直飛及綿密航網，提供歐洲更多玩法，疫情過後希望掀起一波「慕」名而來，想體驗道地「義」國風情的旅遊熱潮。