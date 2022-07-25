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華美銀行 今年第二季度淨利高達2.583億元

吳鴻鈞
華美銀行總部
華美銀行總部

【洛杉磯訊】華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，NASDAQ代號EWBC）公佈2022年第二季度盈利報告，淨利達2.583億元，每股獲利1.81元，較今年第一季度年化增長38%，較去年同期增長15%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，第二季度亮眼成績印證該行有效商業模式。今年第二季度的總收入達5.51億元，較第一季度年化增長45%，主要得益於淨利息收入的強勁增長和費用收入的穩步提升。其中，淨利息收入創新高，達4.73億元，較第一季度年化增長55%；同時，淨利差達3.23%，較上季度提高0.36%。憑藉一如既往的優秀資產品質和盈利能力，華美銀行再度領先美國其他資產高於500億美元的銀行，在Bank Director最新公佈的2022 RankingBanking（前銀行績效計分卡排行榜）最佳營運銀行排行榜中，位列第二位。

吳建民指出，多元化收入和具有韌性的財務表現，使银行在利率上升環境中處於有利地位。得益於各類主要貸款的普遍成長，第二季度的平均總貸款額增加25億元，達446億元。另外，平均無息存款額較第一季度年化增長8%，達239億元，佔平均總存款額的44%。強勁的收入增長，加上嚴格的成本管控，使今年第二季度的調整後稅前撥備前收入（adjusted pre-tax, pre-provision income）年化增長62%。另外，資產報酬率（ROA）達1.66%，股東權益報酬率（ROE）達18.2%，均領先同業。

華美銀行董事會將在8月15日派發2022年第三季度普通股股息每股0.40美元，股東將依其至8月1日的持股份數獲派股息。

華美銀行集團為美國上市公司，在納斯達克全球精選市場交易，為總部位於南加州最大的獨立商業銀行，現有總資產624億元，在美國加州、喬治亞州、伊利諾州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德州以及華盛頓州和中國香港、上海、汕頭和深圳都設有全方位服務的分行，在北京、重慶、廣州及廈門亦設有辦事處，共有超過120處服務網絡。有關華美銀行2022年第二季度財務報告和相關資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

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