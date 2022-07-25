匯豐櫥櫃大理石公司 批發價出售產品

【艾爾蒙地市訊】位艾爾蒙市成立已有17年的匯豐 櫥櫃大理石公司（ Exquisite Cabinet & Counter Top Corp），工廠總面積約 5萬餘呎，擁有寬長大型倉庫，都以批發價出售其所有廚櫃大理石產品。疫情 期間，匯豐要求客戶需戴口罩 入內洽談業務。

近期由於材料和運費猛漲影響到售價，公司都會配合調整到市場合理價來服務老顧客。自成立以來，該公司以專業的施工及良好的服務品質，受顧客好評與推薦。該公司表示將繼續推出各式各樣實用美觀櫥櫃，以價廉物美方式供應，歡迎建商訂購、批發零售和免費上門評估。匯豐是一家工廠直營品種齊全，有各式實木櫥櫃與A級石檯面。該公司的A級石檯面包括檔水板的面積是 100” x 26”。

匯豐櫥櫃公司選用北美木材由美國技術生產線製造，櫥櫃標準生產與美國專家監督，產品完全符合美國的標準要求。由於是工廠直營，所有產品都以工廠價優惠建商與批發商。公司歡迎建商帶 Blue Print訂貨，免費估價，免費電腦設計。

公司位於9521 E. Rush St., S. El Monte, Ca ，電話： 626-575-8877；Fax：626-575-9877。