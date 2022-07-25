我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

匯豐櫥櫃大理石公司 批發價出售產品

梁惠歡

【艾爾蒙地市訊】位艾爾蒙市成立已有17年的匯豐櫥櫃大理石公司（ Exquisite Cabinet & Counter Top Corp），工廠總面積約 5萬餘呎，擁有寬長大型倉庫，都以批發價出售其所有廚櫃大理石產品。疫情期間，匯豐要求客戶需戴口罩入內洽談業務。

近期由於材料和運費猛漲影響到售價，公司都會配合調整到市場合理價來服務老顧客。自成立以來，該公司以專業的施工及良好的服務品質，受顧客好評與推薦。該公司表示將繼續推出各式各樣實用美觀櫥櫃，以價廉物美方式供應，歡迎建商訂購、批發零售和免費上門評估。匯豐是一家工廠直營品種齊全，有各式實木櫥櫃與A級石檯面。該公司的A級石檯面包括檔水板的面積是 100” x 26”。

匯豐櫥櫃公司選用北美木材由美國技術生產線製造，櫥櫃標準生產與美國專家監督，產品完全符合美國的標準要求。由於是工廠直營，所有產品都以工廠價優惠建商與批發商。公司歡迎建商帶 Blue Print訂貨，免費估價，免費電腦設計。

公司位於9521 E. Rush St., S. El Monte, Ca ，電話： 626-575-8877；Fax：626-575-9877。

匯豐 疫情 口罩

上一則

男朝社區連開槍 居民避難 鄰：目標疑售房經紀

下一則

是拉差辣醬源自泰國 因被告紅遍全美

延伸閱讀

特斯拉第二季財報亮眼 上海廠年產將達75萬輛 全球第一

特斯拉第二季財報亮眼 上海廠年產將達75萬輛 全球第一
江西3樓盤「爛尾」 建商被判歸還房貸

江西3樓盤「爛尾」 建商被判歸還房貸
世說新聞╱直擊是拉差辣醬工廠 還在缺貨嗎？

世說新聞╱直擊是拉差辣醬工廠 還在缺貨嗎？
CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌

CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌
廣場舞噪音擾民 蒙市：不改正就取締

廣場舞噪音擾民 蒙市：不改正就取締
蒙市前市議員暨副市長Fred Sornoso病逝

蒙市前市議員暨副市長Fred Sornoso病逝

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
游老先生101歲生日照。（游蓬丹提供）

101歲華裔人瑞長壽秘笈 竟是這些小習慣讓他身心健康

2022-07-22 02:13
加州疫情再起，南加州恐成為加州第一個重啟室內口罩令的地區。（CBS）

9成加州人 處於新冠高風險區

2022-07-18 02:20
南加房市開始降溫，房屋庫存正在上升。(Getty Images)

南加房價今年首下跌 洛杉磯近3成物件降價 競標戰趨緩

2022-07-20 02:20

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險