我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

HAB銀行推出 定期存款優惠利率 最高達1.98%

蘇家俊

洛杉磯訊】因利率上升，帶動銀行存款利率也隨之上揚，HAB銀行目前推出多種選擇的定期存款優惠利率，最多高達1.98% APY。

該銀行表示，定期存款優惠利率有三種選擇，分為3個月CD、定期存款利率是1.28% APY；6個月CD、定期存款利率是1.68% APY；11.個月CD、定期存款優惠利率是1.98% APY等。有關詳情可電HAB阿提夏市分行562-924-7500，或洛杉磯市分行213-362-1200查詢，該銀行有華語職員可以為華人顧客服務。

HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務及熱誠服務社區近39年，該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島及新澤西州和加州，他們有說中文的職員為廣大華人顧客服務。

該銀行的業務範圍，包括商業房地產貸款、資產貸款、專業貸款、國際貿易融資、貨幣市場等金融專業服務，以及存款及儲蓄帳戶等各種業務，是深入人心的全國性銀行。想瞭解更多詳細資訊，可瀏覽該銀行網站： www.habbank.com。

HAB銀行阿提夏市分行（見圖）地址在18357 Pioneer Blvd., Artesia, CA，洛杉磯市分行地址在928 S. Broadway, #F, Los Angeles, CA。

利率 貸款 洛杉磯

上一則

兆彩頭奬6億6000萬 花落誰家今晚揭曉

下一則

台灣高爾夫球選手訪南加 多地參賽獲佳績

延伸閱讀

BA.5肆虐紐約州 住院率升35%

BA.5肆虐紐約州 住院率升35%
曼哈頓非裔色狼深夜連續猥褻女性 亞裔女遭性侵

曼哈頓非裔色狼深夜連續猥褻女性 亞裔女遭性侵
便利店員捅死鬧事顧客 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控

便利店員捅死鬧事顧客 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控
雜貨店員捅死顧客 曼哈頓檢察官撤銷謀殺指控

雜貨店員捅死顧客 曼哈頓檢察官撤銷謀殺指控
曼哈頓藝術補助開放申請 最高資助1萬元

曼哈頓藝術補助開放申請 最高資助1萬元
洛杉磯市抗旱祭出「省水糾察隊」 屢犯可罰200至600元

洛杉磯市抗旱祭出「省水糾察隊」 屢犯可罰200至600元

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強