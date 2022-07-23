HAB銀行推出 定期存款優惠利率 最高達1.98%

【洛杉磯 訊】因利率 上升，帶動銀行存款利率也隨之上揚，HAB銀行目前推出多種選擇的定期存款優惠利率，最多高達1.98% APY。

該銀行表示，定期存款優惠利率有三種選擇，分為3個月CD、定期存款利率是1.28% APY；6個月CD、定期存款利率是1.68% APY；11.個月CD、定期存款優惠利率是1.98% APY等。有關詳情可電HAB阿提夏市分行562-924-7500，或洛杉磯市分行213-362-1200查詢，該銀行有華語職員可以為華人顧客服務。

HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務及熱誠服務社區近39年，該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島及新澤西州和加州，他們有說中文的職員為廣大華人顧客服務。

該銀行的業務範圍，包括商業房地產貸款 、資產貸款、專業貸款、國際貿易融資、貨幣市場等金融專業服務，以及存款及儲蓄帳戶等各種業務，是深入人心的全國性銀行。想瞭解更多詳細資訊，可瀏覽該銀行網站： www.habbank.com。

HAB銀行阿提夏市分行（見圖）地址在18357 Pioneer Blvd., Artesia, CA，洛杉磯市分行地址在928 S. Broadway, #F, Los Angeles, CA。