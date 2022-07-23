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出售資產解套方案 線上教你免重稅

吳瓊玫

【洛杉磯訊】出售後房地產所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？你知道抱了二十多年的投資出租屋，已經無法再幫你減免當年所得稅？如何把自住屋付少稅套現出來當退休金

積攢數十年的財富，正準備退休，才發現出售後縮水近半。再加上美國的巨額赤字還在持續增加中，未來持續重稅不可避免。辛苦一輩子想安心退休時，才知道不管是出售生意、房產或股票，付完所有的稅，可能只剩下一半。

諸多挑戰，還是有可以解決辦法。除了可以結合慈善信託規劃，把省下來的稅金增加投資夲錢，進而增加退休金，並有稅賦優惠做為其他規劃的助攻武器。另外，更有透過已有二十多年版權的特殊信託，透過延稅付最少的稅，並解決老年無力繼續管理房地產或經營事業的窘境。

要注意的是，奧巴馬前總統通過並於2011年生效，逝者可保留當年遺產免稅額給未亡人的法案，在川普2017頒佈的法案之下，更加倍遺產的免稅額，如果能瞭解並確保未亡人可以保留的大額遺產免稅額，將會有效地幫助減免大額遺產稅。很可惜的是，有不少人誤以為此保留遺產免稅額是自動發生，不需要做任何事，造成規劃機會的浪費。

一場由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿、製作的線上講座，將告訴你如何把大部份資產賺到的錢放入自己口袋，同時如何對抗市場風險而達到退休安穩的目的。會中將解說： 1. 數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付。2. 降低、延遲甚至於免除該稅務的負擔。3. 讓穩健求成長的投資策略，確保你退休所需要的錢源源不斷。4. 積極管理風險，退休無憂，還能兼顧家族傳承。

講座時間：第一場，針對資產淨值在一千兩百萬以內：7月27日週三下午4點至5點45分。第二場，針對資產淨值在一千兩百萬以上：7月28日週四下午4點至5點45分。7月26日中午12點截止報名，可[email protected]電郵訂位，講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該講座無需付費。

退休金 投資 房地產

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