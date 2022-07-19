讓悶久的心再次飛揚 世界日報【旅遊專輯】精選

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讓悶久的心再次飛揚，旅行去…………





疫情 後最理想的假期安排

來一趟說走就走的旅遊行程

隨著新冠疫情在全世界的逐漸減弱和緩解，越來越多的居住在美國的華人 開始準備自己的旅行計劃，大部分的在美華人都是已經有3年沒有離開自己居住的城市了，夏季和秋季都是旅遊的最佳季節，到底應該去哪裡旅遊比較好呢？

位於加州帕薩迪那市的世紀旅遊給居住在大洛杉磯 地區的華人提供了豐富的旅遊選擇行程，幫助您開始規劃一段疫情後最理想的假期安排。

我們首先給不太願意遠距離旅行的客人推荐一條非常精彩的線路：「美國-加拿大 東部11天秋季賞楓之旅」，每年9-10月期間，是素有楓葉之國的加拿大東部楓葉最紅的時期，800公里的漫山遍野圍繞的火紅的楓樹大道讓您彷彿進入了童話世界，我們帶您在加拿大東部參觀法語區的蒙特利爾-魁北克，加拿大首都渥太華，多倫多以及享譽全世界的尼亞加拉大瀑布，並且還會在美國東部參觀華盛頓特區-費城-紐約和波士頓，全程11天的時間，包含往返機票，10晚高品質酒店住宿和早餐，豪華巴士，以及無微不至的領隊服務，價格僅需$1699.99起，不但可以欣賞到秋季全世界最美的楓葉和美加東的自然美景，還可以了解美國和加拿大的歷史起源和文化傳承的重要城市群，實在是物所超值。最重要的是，持有美國綠卡的客人，現在去加拿大也不需要辦理任何的簽證手續了，可以說走就走。美加東11天賞楓之旅的出發日期是9月18、9月25、10月2日。

如果有客人想走的更遠一些的旅程，世紀旅遊更是有廣受大家讚譽的「繽紛歐洲7國15天之旅」，參觀法國-比利時-荷蘭-德國-瑞士-意大利-梵蒂岡，8月22日和9月15日，10月13日出發，雙人間每人費用僅$3299，包含了國際機票-13晚4星級酒店住宿和早餐，全程巴士，中文領隊，或者可以參加浪漫的法國南部+摩納哥+西班牙-葡萄牙15天的旅行，9月20日出發的全程雙人間費用僅需$3399/人。

世紀旅遊同時也推出了13天的豪華泰國 之旅，包含洛杉磯出發的往返機票，全程5星級酒店，普吉島更是升級到海景5星級酒店，參觀曼谷-清萊-清邁-普吉島，9月25日、10月9日、11月13日三個出發日期，雙人間價格僅$3399，7月31日之前如果報名泰國團，3人報名，第4人半價，5人報名，第6人免費。

世紀旅遊的精緻日本12天之旅，參觀東京-日光-富士山-高山-白川鄉-京都-奈良-大阪，含機票和豪華酒店和早餐，出發日期：10月9日、10月16日、11月13日，每人價格僅$3299，7月31日之前如果報名日本團，3人報名，第4人半價，5人報名，第6人免費。

詳情歡迎去電世紀旅遊諮詢熱線626-666-6999，或添加微信gcc91107獲取更多信息。世紀旅遊官方網站www.grandcenturycruises.com。





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極品假期

歐洲河流遊輪半價促銷 7/29截止

極品假期獨家推出的「歐洲河流遊輪法式陽台房，半價限時促銷」，至7月29日截止，先到先得。

極品假期表示，歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，奢華悠閒的歐洲河輪旅遊，可一次遊覽歐洲多座城市風光、船上5星級美食與美酒饗宴等，是相當熱門的旅遊方式。

河輪就像水上移動的私人招待所，可自由穿梭在歐洲的大小河川。全包式河輪服務，包含每日遊輪岸上觀光、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心、迎賓晚宴、每日早餐無限香檳、午晚餐無限啤酒及紅白酒供應，船上腳踏車免費租借。是一種充滿魅力的旅行方式。

（1）浪漫多瑙河Danube River。造訪匈牙利首都布達佩斯，經過維也納，再到歐洲最美小鎮帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產小鎮雷根斯堡等城市，到德國的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

（2）暢遊萊茵河Rhine River。一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

（3）美茵河Main River。是萊茵河東岸最大的一條支流，全長524 公里，透過此河為可連通多瑙河的有條北起美因河畔班貝格，南至多瑙河畔凱爾海姆，長171公里的人工運河。

（4）摩澤爾河Moselle River。全長544公里，德國人亦稱之為母親河，流經法國，盧森堡和德國，是萊茵河的支流，在科布倫茨注入萊茵河。摩澤爾河谷地不但充滿濃厚的歷史底蘊，也以自然美景與芳醇美酒聞名於世。

極品假期獨家推出法式陽台房半價大促銷（1）8天萊茵河：出發日期9/17及10月8個航期，原價5244元，現2720元起。（2）8天多瑙河：出發日期 8/6、8/25，9/3及10月8個航期，與11/2，原價4944元現2570元起。（3）8天摩澤爾河：出發日期: 8/21、9/11，原價5143元現2669元起。（4）9天德國：出發日期 9/27，原價5779元現3002元起。（5）9天巴爾幹：出發日期8/24、10/5，原價5087元現2628元起。（6）11天黑海：出發日期9/17、10/17，原價7093元現3673元起。（7）15天大歐洲：出發日期9/26、10/12，原價9689元現5041元起。

以上為兩人一房法式陽台艙每人含稅價格，不含機票及小費。他們另有其他多樣行程，可洽詢河輪專家極品假期，電話1-888-680-5688。





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一生一次！

歐之旅2023冰島行住藍湖溫泉酒店

冰島行，在逐漸回溫的旅遊行程中具相當高人氣，歐之旅現提早推出明年度的「2023冰島夢幻仙境之旅11天」，特別安排在世界七大溫泉美譽的藍湖住宿兩夜Silica Lagoon溫泉酒店，今年七月底前報名可享每人300元折扣。

歐之旅表示，費用不低且須早訂的Silica Hotel at Blue Lagoon位於格林達維克（Grindavik），距離藍湖（Blue Lagoon）500公尺，設有健身中心、酒吧、公共休息區、免費WiFi和24小時接待櫃台。從房間的落地窗私人陽台，有機會欣賞到美麗的極光。

住客還可無限次使用飯店的私人潟湖Silica Lagoon，該潟湖與藍湖源自相同的地熱溫泉，這些矽泥都是天然物，產於藍湖的底部，下水後腳踩到的都是矽泥礦物質，可直接挖起溫泉泥敷在臉上。

一生一次冰島行是許多旅人的竟願，從北部最大的城市阿庫雷里（Akureyri）乘坐遊船出海，遊蕩在北大西洋的懷抱中，追尋鯨魚的蹤跡，同時體驗海釣的樂趣，彷如當一回真正的維京人，賞鯨海釣大口新鮮吃。

行程中還要走訪冰島的首都和最大城市雷克雅維克（Reykjavík）市區觀光包括：市區海濱、光彩奪目的Harpa音樂廳、市政廳 、國會樓以及哈爾格陵姆大教堂。這裡是一座很受歡迎的旅遊城市，也是世界上最乾淨、最環保、最安全的城市之一。

歐之旅推介，全世界大概再也找不到像冰島這般景觀殊異的地理教室，這座遺世獨立的島嶼上擁有冰河、冰帽、終年覆蓋白雪的高山、凍原；以及直達地心的活火山、溫泉、間歇泉、熔岩沙漠、瀑布等，極冷的冰與極熱的火在這猶如世界盡頭的土地上共存共榮，交會出精采的冰火奇景。

冰島處於北極圈帶，上帝在此留下永恆巨作，亙古的大自然奇景在此完全呈現。巍巍火山、裊裊溫泉；流雲飛瀑、萬年冰川。更有霎那轉為永恆的神祕極光，吸引無數遊客的到訪。

「2023冰島夢幻仙境之旅11天」出發日期是2023年5/17、6/14、6/28、7/12、7/ 26、8/9、8/23、9/13、9/27、10/11。「歐之旅」更多精彩行程可上網 EuropaHolidayUS.com查看，報名及優惠詳情可電626-289-8587。





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玩轉夏威夷

跟著「玩夏威夷WanHawaii」旅遊網

夏季已經來臨了， 孩子們也開始放暑假，因疫情近被關了兩年多， 是開始計劃屬於自己或家人的旅遊方案的時候了。

玩夏威夷旅遊網（WanHawaii.com）公司表示，旅遊本質定義上，就是離開自己住的地方到另一個地方去感受不同的風土民情；開闊自己的視野和學習新的事物。

目前來說，旅遊大致劃分兩種方式，即「自由行」或「跟團遊」。自由行比較受年輕人歡迎，隨心所欲且行程靈活，但缺點是由於隨機性強，很多活動因臨時的變化而造成許多不確定性，尤其很多較熱門的活動門票極可能訂不到。跟團遊的客人群體年紀相對比較大，語言能力較弱，而缺點是時間不夠自由，又因需顧及其他團友，行動要一致。其實，跟團遊的優點也顯而易見，可享受到旅行社的折扣優惠之外，派有專業導遊介紹夏威夷當地的風土民情，不用花時間做行前攻略。

紮根夏威夷26年的「玩夏威夷旅遊 WanHawaii.com」是一家當地人脈和資源相當豐富的華人旅行社，該公司在當地即可協助打通自由行或跟團遊這兩種旅遊模式的任督二脈。玩夏威夷旅遊網按照日本遊客遊夏威夷的模式結合當地的地理環境推出了適合華人的「半自由行」旅遊型態。

首先，無論年長者或者年輕人都希望可以在行前先瞭解夏威夷的當地一手資訊， 玩夏威夷旅遊網針對需求推出了不同的套餐組合，其中，最有代表性的就是珍珠港，透過經驗導遊介紹美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館讓旅客了解其歷史的來龍去脈，定比自己跑去到此一遊有意義。導遊是旅遊的靈魂所在，用心介紹當地歷史、文化和傳奇故事，讓一趟旅程變得精彩生動。

也常聽年輕人說跟團太無聊了，上車睡覺下車尿尿，感覺死氣沉沉，該公司表示，這種情況不太會發生在夏威夷，夏威夷的點與點之間距離很短，一般安排的旅遊都是半天，很多時候導遊都不夠時間講解，因此不會有冷場或睡覺時間。此外，通過玩夏威夷旅遊網的張力，可以購買許多熱門的旅遊門票，這些都是傳統旅行社無法提供的服務模式。

玩夏威夷請電 1-808-940-9995（粵語）、1-808-940-9996（國語） 或查訪www.WanHawaii.com，公司地址在100 N. Beretania St., #129-33A, Honolulu, Hi 96817（Chinese Culture Plaza）。