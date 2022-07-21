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Walmart從 Canoo 買4500輛電動貨車

劉柏江

【洛杉磯訊】零售巨頭沃爾瑪（Walmart）已從初創公司 Canoo 訂購了4千5百輛電動送貨車，該公司去年 11 月宣布，將其主要辦公室遷至沃爾瑪總部附近的阿肯色州本頓維爾。

沃爾瑪將使用的 Canoo Lifestyle Vehicle 是一款小型貨車大小的廂式貨車，每次充電的廣告續航里程為 250 英里，零售價為 34,750 美元。

這些車輛將在位於俄克拉荷馬州普賴爾的新工廠生產。在第一季度財報電話會議上，該公司曾向投資者表示，沃爾瑪的訂單有助於緩解其現金儲備不足的經營問題。

Canoo 將與沃爾瑪合作，專門針對其最後一英里的交付需求定制車輛，並預計將在 2023 年投入運營。沃爾瑪可以選擇將訂單增加到1萬輛。

沃爾瑪正在為其送貨車隊實現電氣化，並且還從通用汽車新的電動送貨卡車部門 Brightdrop， 訂購了5千輛大型貨車。

Canoon Lifestyle Vehicle 的七座乘客版本現已上市，首批交付目前計劃於今年年底開始。

Canoo 還在開發這輛貨車，作為 NASA 的 Artemis Moon 任務的載人運輸工具，這是與 Canoo 於 4 月贏得的航天局合同的一部分。（劉柏江譯）

沃爾瑪 阿肯色州 馬州

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