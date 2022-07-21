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健康及就業博覽會7/23於阿市舉行 免費入場

林倢如

【洛杉磯訊】經過新冠疫情的洗禮，人們對於身體健康的關注度達到了前所未有的高度。亞美經濟發展企業（Asian American Economic Development Enterprises，INC，以下簡稱AAEDE）作為一家擁有40多年歷史的非盈利機構，一直致力於為民眾提供有效的幫助。

7月23日（星期六）上午8時至下午1時，AAEDE將攜手華埠服務中心（CSC Health）和亞太裔聯合就業（PACE），於阿罕布拉市的Almansor Court舉辦一場健康及就業博覽會，免費入場、免費停車。

此次博覽會設有「招聘專場」與「健康服務專場」。招聘專場有來自三十多家醫療機構的招聘人員在現場招聘。如果有志從事健康醫療行業，可到現場把握就業機會。參加招聘的醫療機構有Beverly Hospital， Cedars Sinai Medical Center，Home Instead Pasadena， Garfield Health Center，Los Angeles Center for Ear、Nose、Throat and Allergy 等等。

健康服務專場，將為民眾免費提供多種健康服務，例如牙齒檢查、聽力檢測、血壓測量、肺活量測試、血糖檢測、身體質量指數測試、骨密度檢查、乙肝篩查、糖尿病足浴等等。針對新冠疫情，現場提供新冠疫苗接種服務的同時，民眾還可以免費領取新冠病毒檢測試劑盒，便於居家檢測。

當天並邀請到Congresswoman Judy Chu, U.S. Representative， District 27； Jeffrey Maloney， Mayor，City of Alhambra； Henry Lo， Mayor， City of Monterey Park；Vinh Ngo， President， Garvey School District Board； Jennifer Tang， District Director， Office of Assembly member Mike Fong，District 49到場致詞。

舉辦地點Almansor Court的地址在700 S. Almansor St., Alhambra, CA。更多詳情歡迎訪問網站aaede.info，或去電626-572-7021洽詢。

檢測 就業 疫情

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