健康及就業博覽會7/23於阿市舉行 免費入場

【洛杉磯訊】經過新冠疫情 的洗禮,人們對於身體健康的關注度達到了前所未有的高度。亞美經濟發展企業(Asian American Economic Development Enterprises,INC,以下簡稱AAEDE)作為一家擁有40多年歷史的非盈利機構,一直致力於為民眾提供有效的幫助。

7月23日(星期六)上午8時至下午1時,AAEDE將攜手華埠服務中心(CSC Health)和亞太裔聯合就業 (PACE),於阿罕布拉市的Almansor Court舉辦一場健康及就業博覽會,免費入場、免費停車。

此次博覽會設有「招聘專場」與「健康服務專場」。招聘專場有來自三十多家醫療機構的招聘人員在現場招聘。如果有志從事健康醫療行業,可到現場把握就業機會。參加招聘的醫療機構有Beverly Hospital, Cedars Sinai Medical Center,Home Instead Pasadena, Garfield Health Center,Los Angeles Center for Ear、Nose、Throat and Allergy 等等。

健康服務專場,將為民眾免費提供多種健康服務,例如牙齒檢查、聽力檢測 、血壓測量、肺活量測試、血糖檢測、身體質量指數測試、骨密度檢查、乙肝篩查、糖尿病足浴等等。針對新冠疫情,現場提供新冠疫苗接種服務的同時,民眾還可以免費領取新冠病毒檢測試劑盒,便於居家檢測。

當天並邀請到Congresswoman Judy Chu, U.S. Representative, District 27; Jeffrey Maloney, Mayor,City of Alhambra; Henry Lo, Mayor, City of Monterey Park;Vinh Ngo, President, Garvey School District Board; Jennifer Tang, District Director, Office of Assembly member Mike Fong,District 49到場致詞。

舉辦地點Almansor Court的地址在700 S. Almansor St., Alhambra, CA。更多詳情歡迎訪問網站aaede.info,或去電626-572-7021洽詢。