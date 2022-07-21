Shep Zebberman 經驗豐富 刑事出庭律師

Shep Zebberman 是一位經驗豐富的刑事出庭律師

【洛杉磯 訊】Shep Zebberman 是一位經驗豐富的刑事出庭律師，在刑事、少年法庭成功代表眾多成年人和青少年贏得官司。他擁有超過 30 年的豐富經驗，加州 律師公會會員，他是全國少數獲准在美國最高法院出庭的律師之一。獲巴沙迪那雜誌評選爲頂級律師（Top Attorneys）。

Shep Zebberman 律師也是事務所的首席律師和創始人，專精的各種刑事案件包括：刑事辯護，性犯罪，家庭暴力，偷竊，謀殺，持械攻擊，青少年犯罪，消除犯罪記錄，販毒，持毒等。美國憲法保障無罪推定的權利，如果接受調查或被指控犯罪，可儘快與他們聯絡，該律師事務所擁有一流的刑事辯護律師，強有力的團隊全力以赴，據理力爭。

嚴重的刑事指控可以通過治療、康復方案、社區服務、延期判決或辯訴交易等替代方案來解決。重要的是要知道，定罪不僅會導致嚴厲的處罰，例如入獄、監禁、罰款和緩刑，還會迫使帶著犯罪記錄生活，可能會毀掉未來的職業生涯。因此需要聘請經驗豐富、一流的刑事辯護律。 該律師事務所表示，他們可以依適合的個人案件，指導採取正確的行動方案，獲得強有力的刑事辯護。

Shep Zebberman 律師還在不同的法律平台上展示了他的才能，其中包括 11 年的前少年法庭裁決員，曾任兼職法學教授，還曾在洛杉磯縣緩刑局的專業培訓研討會上任教，加州律師公會會員，凱撒 Permanente OIA 的仲裁員 ；他還擔任聖費爾南多谷律師協會的仲裁員、和洛杉磯高等法院的臨時法官；還擔任作家Steve Blinder令人愉快的新小說「最後的城市 」的法律顧問。

洽詢免付費電話1-855-770-1836，www.zebbermanlaw.com 或電郵[email protected]。

Shep Zebberman律師事務所總部地址16830 Ventura Blvd. Ste# 500,Encino, CA ，橙縣辦公室地址 18002 Irvine Bl. #108M,Tustin, CA 。