世紀旅遊 豐富旅遊行程選擇 早報名享優惠

【洛杉磯訊】美國-加拿大 東部11天秋季賞楓之旅；繽紛歐洲7國15天之旅；豪華泰國 13天之旅；精緻日本 12天之旅；你喜歡哪一個行程？前兩項旅遊有特價，後兩項旅遊除特價外，3人報名第4人半價，5人報名第6人免費。

隨著新冠疫情在全世界的逐漸減弱和緩解，越來越多的居住在美國的華人開始準備自己的旅行計劃，很多在美華人已經有3年沒有離開自己居住的城市了，夏季和秋季都是旅遊的好季節，到底應該去哪裡旅遊比較好？

位於加州巴沙迪那市的「世紀旅遊」特提供豐富的旅遊選擇行程，幫助民眾開始規劃一段後疫情的理想假期安排。

首先給不太願意跑太遠的客人推荐一條精彩線路：美國-加拿大東部11天秋季賞楓之旅。每年9-10月期間，是素有楓葉之國的加拿大東部楓葉最紅的時期，800公里的漫山遍野圍繞的火紅的楓樹大道，讓你彷彿進入了童話世界，他們帶你在加拿大東部參觀法語區的蒙特利爾-魁北克，加拿大首都渥太華，多倫多以及享譽世界的尼亞加拉大瀑布，並且還會在美國東部參觀華盛頓特區、費城、紐約和波士頓，全程11天的時間，包含往返機票，10晚高品質酒店住宿和早餐，豪華巴士，以及領隊服務，價格1699.99元起，不但可欣賞秋季最美的楓葉和美加東的自然美景，還可以了解美加的歷史起源和文化傳承的重要城市。而且持有美國綠卡的客人，現在去加拿大也不需要辦理任何的簽證手續了，可以說走就走。賞楓之旅的出發日期是9月18；9月25；10月2日。

如果有客人想走遠一些的旅程，世紀旅遊有繽紛歐洲7國15天之旅，參觀法國-比利時-荷蘭-德國-瑞士-意大利-梵蒂岡，8月22日和9月15日，10月13日出發，雙人間每人費用3299元，包含了國際機票、13晚4星級酒店住宿、和早餐，全程巴士，中文領隊。或者可以參加浪漫的法國南部+摩納哥+西班牙-葡萄牙15天的旅行，另有9月20日出發的費用每人3399元。

世紀旅遊同時也推出了13天豪華泰國之旅，包含洛杉磯出發的往返機票，全程5星級酒店，普吉島更是升級到海景5星級酒店，參觀曼谷-清萊-清邁-普吉島，9月25日，10月9日，11月13日三個出發日期，雙人間價格每人3399元，7月31日之前報名泰國團，3人報名第4人半價，5人報名第6人免費。

世紀旅遊的精緻日本（見圖）12天之旅，參觀東京-日光-富士山-高山-白川鄉-京都-奈良-大阪，含機票和豪華酒店和早餐，出發日期：10月9日；10月16日；11月13日，每人價格3299元，7月31日之前如果報名日本團，3人報名第4人半價，5人報名第6人免費。

詳情可電諮詢熱線626-666-6999，或微信gcc91107 獲取更多信息。世紀旅遊官方網站www.grandcenturycruises.com。