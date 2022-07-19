我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

世界頂級名錶及珠寶首飾 盡在李興華翡翠金城

【洛杉磯訊】
李興華翡翠金城聖蓋博市的標誌性旗艦店。
李興華翡翠金城聖蓋博市的標誌性旗艦店。

南加州最大的名牌代理商「李興華翡翠金城 Hlng Wa Lee Jewelers, Inc. 」，創立至今已有57年，是美國華人社區中第一家和獨家勞力士授權珠寶商。

1993年第一家李興華翡翠金城奢侈品零售店，在聖蓋博市的聖蓋博廣場開業。1995年 成為中國市場和聖蓋博谷的官方勞力士珠寶商。從那時起，該公司同時向多元文化的客戶展示一系列精美的奢侈品。

2003年李興華廣場應運而生，它位於核桃市。這家李興華翡翠金城佔據了兩層樓的 11,000 呎陳列室，提供寬敞空間展售鐘錶、珠寶和配飾選擇。2013 年 10 月 ，佔地 15,000呎的尖端消費奢侈品體驗旗艦店，也是聖蓋博市的標誌性建築開業了。這座非凡建築的設計和造型靈感來自日內瓦。內飾是國際標準中現代的奢華。為每個品牌提供最大的空間，為其品牌創造最佳表達，也為他們的客戶提供極致的品牌體驗。

李興華翡翠金城代理品牌衆多，包括勞力士、卡地亞、江詩丹頓、寶伯錶、帝陀、積家、芝伯、伯爵、寶璣、派納海、萬國錶、雅典錶、Roger Dubuis、宇舶、萬寶龍、蕭邦、真力時、百年靈、雷達錶、豪雅、天梭表等世界名牌，還有精美鑽石、黃金、珠寶首飾。

其中的寶璣錶Breguet擁有二百多年卓越製錶工藝，從精緻手工雕刻，精密的機芯到極富原創性的風格特色，寶璣錶Breguet的創造發明，在製錶歷史上留下不可磨滅的印記，多次榮獲專利發明和最佳傑出設計獎。寶璣錶Breguet發明瞭陀飛輪技術，並在1801年註冊專利。

選購世界頂級名錶、珠寶首飾，盡在李興華翡翠金城。李興華核桃市總店電話909-831-8888，地址位於1569 S. Fairway Dr., #128, Walnut, CA （核桃市李興華廣場內），聖蓋博市店電話 626-456-2222，地址位於1635 S. Del Mar Ave., San Gabriel, CA 。詳情可上網www.hwljewelers.com查詢，或在Instagram /facebook 查看更多詳情。

聖蓋博 核桃

上一則

如何運用現有房屋資源 持續增加自己財富

下一則

7-11超商搶案 2嫌犯涉13案起訴 最高判死刑

延伸閱讀

億元珠寶送展 途中失竊 參展商：全完了

億元珠寶送展 途中失竊 參展商：全完了
百萬珠寶沒了 參展華商欲哭無淚：雪上加霜

百萬珠寶沒了 參展華商欲哭無淚：雪上加霜
欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜
億元珠寶從北加灣區運往巴沙迪那會展中心中途失竊

億元珠寶從北加灣區運往巴沙迪那會展中心中途失竊
永恆的喜悅

永恆的喜悅
兒童當誘餌 史島警提醒老人小心首飾被搶

兒童當誘餌 史島警提醒老人小心首飾被搶

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了