世界頂級名錶及珠寶首飾 盡在李興華翡翠金城

李興華翡翠金城聖蓋博市的標誌性旗艦店。

南加州最大的名牌代理商「李興華翡翠金城 Hlng Wa Lee Jewelers, Inc. 」，創立至今已有57年，是美國華人社區中第一家和獨家勞力士授權珠寶商。

1993年第一家李興華翡翠金城奢侈品零售店，在聖蓋博 市的聖蓋博廣場開業。1995年 成為中國市場和聖蓋博谷的官方勞力士珠寶商。從那時起，該公司同時向多元文化的客戶展示一系列精美的奢侈品。

2003年李興華廣場應運而生，它位於核桃 市。這家李興華翡翠金城佔據了兩層樓的 11,000 呎陳列室，提供寬敞空間展售鐘錶、珠寶和配飾選擇。2013 年 10 月 ，佔地 15,000呎的尖端消費奢侈品體驗旗艦店，也是聖蓋博市的標誌性建築開業了。這座非凡建築的設計和造型靈感來自日內瓦。內飾是國際標準中現代的奢華。為每個品牌提供最大的空間，為其品牌創造最佳表達，也為他們的客戶提供極致的品牌體驗。

李興華翡翠金城代理品牌衆多，包括勞力士、卡地亞、江詩丹頓、寶伯錶、帝陀、積家、芝伯、伯爵、寶璣、派納海、萬國錶、雅典錶、Roger Dubuis、宇舶、萬寶龍、蕭邦、真力時、百年靈、雷達錶、豪雅、天梭表等世界名牌，還有精美鑽石、黃金、珠寶首飾。

其中的寶璣錶Breguet擁有二百多年卓越製錶工藝，從精緻手工雕刻，精密的機芯到極富原創性的風格特色，寶璣錶Breguet的創造發明，在製錶歷史上留下不可磨滅的印記，多次榮獲專利發明和最佳傑出設計獎。寶璣錶Breguet發明瞭陀飛輪技術，並在1801年註冊專利。

選購世界頂級名錶、珠寶首飾，盡在李興華翡翠金城。李興華核桃市總店電話909-831-8888，地址位於1569 S. Fairway Dr., #128, Walnut, CA （核桃市李興華廣場內），聖蓋博市店電話 626-456-2222，地址位於1635 S. Del Mar Ave., San Gabriel, CA 。詳情可上網www.hwljewelers.com查詢，或在Instagram /facebook 查看更多詳情。