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外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

如何運用現有房屋資源 持續增加自己財富

【洛杉磯訊】

有許多華人想趕在2022年，準備充足的現金投資不動產，投資更多的收租房，產生更多的被動收入。如何用現有的房產淨值來提升更多的資本？在利率繼續反彈，但房屋加建、維修，各種因素又需要資金，加州信託銀行（California Bank & Trust），提供免手續費的貸款優惠專案。

加州信託銀行表示可以幫助有需求的屋主。加州信託銀行是極少數提供「 投資、收租房」房屋淨值貸款的銀行。他們鼓勵華人把握機會，讓自己的投資資產提升附加價值。尤其很多華人喜歡用現金買房，更應該多利用房屋淨值貸款來增加自己投資的資產。

加州信託銀行 7月起，再加碼提供房屋淨值貸款優惠專案。自住房屋淨值貸款、渡假和投資屋淨值貸款，將為顧客爭取最高貸款額，沒有任何年費，銀行也為多數房屋淨值貸款支付所有費用。房屋淨值貸款前六個月優惠利率最低為2.99% APR。

加州信託銀行表示，在這房地產依然熱絡的時期，可利用這個機會申請、或提高淨值貸款的額度。房屋淨值貸款，一直都是一個投資理財非常好的產品，用途廣泛，例如房屋加建裝修、教育費、臨時支出費用、債務合併，房屋淨值貸款都是一個可以靈活運用的理財工具，建議客户多和理財專業人員和稅務人員、討論相關細節。

加州信託銀行，更深入了解每一個公司和客戶的情況，以提供適合的貸款產品給不同類別的公司和客戶。

更多優惠產品歡迎洽詢加州信託銀行副總裁 Ann Liu （劉素安），電話626-208-3258。地址1687S.Azusa Ave, Hacienda HTS.CA。

貸款 加州 投資

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