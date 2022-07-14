世界購物廣場 - 夏季特賣

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德成行「年中大促」有折有送 火熱來襲

回望過去的艱難歲月，不禁感慨萬千，和大家道一聲辛苦了！

為回饋廣大消費者多年的支持，德成行正推年中大促活動（Semi-Annual Sale），線上和店面同時進行，優惠低至6折外，還有促銷贈品。

千補萬補不如食補! 德成行年中大促力推華人消費者最青睞的金絲燕窩低至75折，海參低至5折，干貝低至7折，鮑魚低至77折，阿膠低於7折。此外，買阿拉斯加紅海參送兩罐鮑魚，鮑魚買再送，部分野山參和半野山參，折上加折，趁此時買阿膠為全年最低價。

德成行「金絲燕窩」天然無刷膠、無添加化學品，可安心享用。「野生冬蟲夏草」採集自西藏4千米以上的高海拔草原地區，具極高養生價值，非常合適老年體弱者。名貴海味「鮑魚，自然變化，產生「溏心」效果，品嚐起來更為甘甜、鮮香、柔韌，有著鮮鮑不及的特殊風味。

「山珍菌」如竹蓀、雪耳、木耳及各種菇類、乾果等，均經行家手工精心挑選，確保自然醇香，原色原味。「土特產」類包括紅棗、枸杞、桂圓、蓮子、山楂、百合等，為老顧客追捧食療的必備品。「美國花旗參」定是自用或送禮最佳選擇。

有折之外，還有送！「年中大促銷」期間，凡購物滿118元可獲驚喜禮，購滿328元可獲68元禮盒。

在病毒肆虐時期，德成行作為美洲第一大中藥房及滋補品商號，讓全美數十萬顧客更進一步的認識了德成行。同時，德成行克服諸多史無前例的挑戰，以超強的商品結構及物流成功順應急劇增長的市場需求，使其零售及電商業務均打破往年紀錄。

來德成行，只有您想不到的，沒有您找不到的…..

德成行南加州5門市店：

● 北聖蓋博新店 / 5439 Rosemead Blvd. (626)686-1883

● 蒙特利公園市 / 122 W. Garvey Ave. (626)288-8788

● 蒙特利公園市 / 401 E. Garvey Ave. (626)307-0794

● 工業市 / 17520 Castleton St. (626)322-2800

● 羅蘭岡 /1457 S. Nogales St. (626)839-0022

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化療放療期間 首選日本康複力

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力褐藻醣膠」。

「康複力褐藻醣膠」為三種天然成分萃取而成的複合配方, 主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移; 巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化；而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力褐藻醣膠」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造,為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收，體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

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