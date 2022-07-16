杉釦富 遠紅外線足浴桶 現省超過100元

【洛杉磯訊】杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-801基本型，世界日報讀者訂購特價499元 + 35元運費 (原價599元+50元運費)， 優惠至7月24日截止。

紅外線免用水足浴桶SC-801基本型，此款桶身高度可以將整個小腿包覆在遠紅外線的環境中，整個桶身的四周和腳底，皆會產生遠紅外線，以西醫的角度來看，小腿和腳，是人的第二個心臟，腳又是離心臟最遠的地方，脂肪層薄、保溫差、供血差，如果腳和腿部的血液循環變好，自然能減輕心臟的工作負擔，以中醫的角度來看，小腿有許多治療疼痛的穴位，如足三里、陽陵泉等重要穴位。

杉釦富SC-801基本型免加水遠紅外線泡腳桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛的人來說，是一個解決方法。不用加水的遠紅外線足浴桶，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，並把腳套回拉蓋回膝蓋，不但方便使用並可以天天使用。

以往用水泡腳，很多人不因為濕滑滑跌倒、摔跤，不然就是提水太重，容易導致腰部或手部受傷，不但不安全，對年長者來說，更不方便，又不能久泡，也無法恆溫，往往水熱的腳冷的，腳熱了水卻又冷了，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環，往往腳部皮表的熱度消失之後，身體和四肢也就馬上恢復冰涼。許多因糖尿病 或心臟不好，而導致小腿水腫走路不便或疼痛的人，用完之後，馬上覺得腳便的輕快，走路不便的問題，也得到立即的改善。

杉釦富表示，也因為促進末梢血液循環，使頭部血管的壓力減輕，緩解頭痛，舒緩高血壓 的現象。此外，對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛，尤其現在很多人是在家工作，長時間久坐更容易造成血液循環不好，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。

免加水的「遠紅外線足浴桶」幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等，降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區 的Burlingame，成品工廠在台灣，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣Cupertino都有體驗中心。杉釦富電話1-888-666-6048、1-650-999-0988， 網站www.shinecous.com。