返校支出 預計 將達370億美金

根據美國零售聯合會（NRF）和 Prosper Insights & Analytics 的年度調查，返校總支出預計將達到 370 億美元，與 2021 年的歷史新高持平。不過，據美國最大的零售貿易集團稱，為了支付來年學習用品的成本，38% 的消費者表示他們必須削減其他領域的開支。

NRF 首席執行官 Matthew Shay 在一份聲明中說：「家庭將返校和大學用品視為必不可少的類別，他們正在採取一切可能的措施，包括減少可自由支配的支出、購物銷售和購買商店或非品牌商品，以購買他們需要的東西為即將到來的學年。」他還表示，在被視為「消費者和零售商 最重要的購物活動之一，僅次於冬季假期」，從小學到高中的孩子的家庭預計平均花費 864 美元。

數據顯示，該預測比 2021 年增加 15 美元，比 2019 年增加 168 美元。與此同時，根據 NRF 的數據，預計返校支出將達到近 740 億美元，超過去年 710 億美元的記錄，是「調查歷史上的最高水平」。

根據 NRF 的數據，每個家庭預計平均花費 1,199 美元購買大學用品，與去年 1,200 美元的記錄一致。但是，與 2019 年相比，它的平均價格增加了 223 美元。

此外，截至 7 月初，超過一半的消費者（56%）已經開始購物。然而，根據零售貿易集團的說法，「鑑於今年的通脹壓力，傳統的銷售活動，可能對返校和大學購物者發揮更大的作用」。

據零售貿易集團稱，百貨商店和折扣零售商也是首選目的地。由於消費習慣的轉變，零售商也在通過更早地引入庫存、和擴大返校產品來進行轉變。（劉柏江譯）