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返校支出 預計 將達370億美金

【洛杉磯訊】即使通脹繼續飆升，消費者仍將返校購物列為優先事項，6 月份創下了 4 年來的新高。

根據美國零售聯合會（NRF）和 Prosper Insights & Analytics 的年度調查，返校總支出預計將達到 370 億美元，與 2021 年的歷史新高持平。不過，據美國最大的零售貿易集團稱，為了支付來年學習用品的成本，38% 的消費者表示他們必須削減其他領域的開支。

NRF 首席執行官 Matthew Shay 在一份聲明中說：「家庭將返校和大學用品視為必不可少的類別，他們正在採取一切可能的措施，包括減少可自由支配的支出、購物銷售和購買商店或非品牌商品，以購買他們需要的東西為即將到來的學年。」他還表示，在被視為「消費者和零售商最重要的購物活動之一，僅次於冬季假期」，從小學到高中的孩子的家庭預計平均花費 864 美元。

數據顯示，該預測比 2021 年增加 15 美元，比 2019 年增加 168 美元。與此同時，根據 NRF 的數據，預計返校支出將達到近 740 億美元，超過去年 710 億美元的記錄，是「調查歷史上的最高水平」。

根據 NRF 的數據，每個家庭預計平均花費 1,199 美元購買大學用品，與去年 1,200 美元的記錄一致。但是，與 2019 年相比，它的平均價格增加了 223 美元。

此外，截至 7 月初，超過一半的消費者（56%）已經開始購物。然而，根據零售貿易集團的說法，「鑑於今年的通脹壓力，傳統的銷售活動，可能對返校和大學購物者發揮更大的作用」。

據零售貿易集團稱，百貨商店和折扣零售商也是首選目的地。由於消費習慣的轉變，零售商也在通過更早地引入庫存、和擴大返校產品來進行轉變。（劉柏江譯）

零售商

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