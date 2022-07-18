海之滴褐藻糖膠 小禮物/樣本免費索取

【洛杉磯 訊 】「海之滴褐藻糖膠」是獲得日本 厚生勞動省健康營養食品協會(JHFA)、檢定為高質素安全的褐藻糖膠健康營養食品。目前有限量小禮物，樣本及產品資料，供免費索取。

海之滴為追求高品質產品的安全性，一直採用優質的原材料，並進行嚴格的品質控制，已通過各項標準和國際認證。

褐藻糖膠是一種來自褐色海藻表面的黏滑成份，而這些褐藻均來自海蘊(Mozuku)和裙帶菜孢子葉(Mekabu)或昆布(kombu) ，它們都為水溶性的食物纖維，含豐富維生素和礦物質。從化學角度來說，褐藻糖膠是一種高分子多醣體，是一種促進健康的成分，可以幫助營養供應。

海之滴獨家配方褐藻糖膠混合AG，巴西蘑菇 、海蘊和裙帶菜孢子葉萃取的高分子褐藻糖膠，將這3種天然成分研究通過一定混合比例，研製出功效高於獨立使用的配方。研究指出，混合配方彼此能發揮更有強的功效，提升健康更加強修護，不會帶給身體任何負擔達到恢復健康生活品質，是良好的營養輔助食品。

褐藻糖膠為稀少材料，摘取新鮮海蘊1公斤中只能萃取約10克的褐藻糖膠。「海之滴」只選用褐藻糖膠含量最高最純淨的沖繩海蘊 。「海之滴褐藻糖膠」作為日本內閣府認證指定的非營利組織NPO褐藻糖膠研究所的成員，一直致力於了解褐藻糖膠的研究，並收集實證數據。到目前為止，已將國立大學的研究成果提交給了免疫學和健康食品協會，特別在美國免疫學學會的年會上，已發表了許多研究成果。

針對不同健康狀況和生活方式，攝取褐藻糖膠含量與型式也會不同，為方便滿足需求補給，「海之滴」研發了三種不同類型的產品：粉末型，膠囊型，液體型。

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