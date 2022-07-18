歐之旅2023冰島夢幻仙境之旅 現訂300元折扣

【洛杉磯訊】冰島 行，在逐漸回溫的旅遊行 程中具相當高人氣，歐之旅提早推出明年度的「2023冰島夢幻仙境之旅11天」，特別安排在世界七大溫泉美譽的藍湖住宿兩夜Silica Lagoon溫泉酒店（見圖），今年七月底前報名可享每人300元折扣。

歐之旅表示，費用不低且須早訂的Silica Hotel at Blue Lagoon 位於格林達維克（Grindavik），距離藍湖（Blue Lagoon）500 公尺，設有健身 中心、酒吧、公共休息區、免費 WiFi和 24 小時接待櫃台。從房間的落地窗私人陽台，有機會欣賞到美麗的極光。

住客還可無限次使用飯店的私人潟湖 Silica Lagoon，該潟湖與藍湖源自相同的地熱溫泉，這些矽泥都是天然物，產於藍湖的底部，下水後腳踩到的都是矽泥礦物質，可直接挖起溫泉泥敷在臉上。

一生一次冰島行是許多旅人的竟願，從北部最大的城市阿庫雷里 (Akureyri) 乘坐遊船出海，遊蕩在北大西洋的懷抱中，追尋鯨魚的蹤跡，同時體驗海釣的樂趣，彷如當一回真正的維京人，賞鯨海釣大口新鮮吃。

行程中還要走訪冰島的首都和最大城市雷克雅維克 (Reykjavík) ，市區觀光包括：市區海濱、光彩奪目的Harpa音樂廳、市政廳 、國會樓以及哈爾格陵姆大教堂。這裡是一座很受歡迎的旅遊城市，也是世界上最乾淨、環保、安全的城市之一。

歐之旅推介，全世界大概再也找不到像冰島這般景觀殊異的地理教室，這座遺世獨立的島嶼上， 擁有冰河、冰帽、終年覆蓋白雪的高山、凍原、直達地心的活火山、溫泉、間歇泉、熔岩沙漠、瀑布等，極冷的冰與極熱的火在這猶如世界盡頭的土地上共存共榮，交會出精采的冰火奇景。

冰島處於北極圈帶，上帝在此留下永恆巨作，亙古的大自然奇景在此完全呈現。巍巍火山、裊裊溫泉；流雲飛瀑、萬年冰川。更有霎那轉為永恆的神祕極光，吸引無數遊客的到訪。

「2023冰島夢幻仙境之旅11天」出發日期是2023年 5/17、6/14及 28、7/12及 26、8/9及23、9/13及 27、10/11。「歐之旅」更多精彩行程可上網 EuropaHolidayUS.com查看，報名及優惠詳情可電 (626)289-8587。