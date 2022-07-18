我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

歐之旅2023冰島夢幻仙境之旅 現訂300元折扣

錢麗華

【洛杉磯訊】冰島行，在逐漸回溫的旅遊行程中具相當高人氣，歐之旅提早推出明年度的「2023冰島夢幻仙境之旅11天」，特別安排在世界七大溫泉美譽的藍湖住宿兩夜Silica Lagoon溫泉酒店（見圖），今年七月底前報名可享每人300元折扣。

歐之旅表示，費用不低且須早訂的Silica Hotel at Blue Lagoon 位於格林達維克（Grindavik），距離藍湖（Blue Lagoon）500 公尺，設有健身中心、酒吧、公共休息區、免費 WiFi和 24 小時接待櫃台。從房間的落地窗私人陽台，有機會欣賞到美麗的極光。

住客還可無限次使用飯店的私人潟湖 Silica Lagoon，該潟湖與藍湖源自相同的地熱溫泉，這些矽泥都是天然物，產於藍湖的底部，下水後腳踩到的都是矽泥礦物質，可直接挖起溫泉泥敷在臉上。

一生一次冰島行是許多旅人的竟願，從北部最大的城市阿庫雷里 (Akureyri) 乘坐遊船出海，遊蕩在北大西洋的懷抱中，追尋鯨魚的蹤跡，同時體驗海釣的樂趣，彷如當一回真正的維京人，賞鯨海釣大口新鮮吃。

行程中還要走訪冰島的首都和最大城市雷克雅維克 (Reykjavík) ，市區觀光包括：市區海濱、光彩奪目的Harpa音樂廳、市政廳 、國會樓以及哈爾格陵姆大教堂。這裡是一座很受歡迎的旅遊城市，也是世界上最乾淨、環保、安全的城市之一。

歐之旅推介，全世界大概再也找不到像冰島這般景觀殊異的地理教室，這座遺世獨立的島嶼上， 擁有冰河、冰帽、終年覆蓋白雪的高山、凍原、直達地心的活火山、溫泉、間歇泉、熔岩沙漠、瀑布等，極冷的冰與極熱的火在這猶如世界盡頭的土地上共存共榮，交會出精采的冰火奇景。

冰島處於北極圈帶，上帝在此留下永恆巨作，亙古的大自然奇景在此完全呈現。巍巍火山、裊裊溫泉；流雲飛瀑、萬年冰川。更有霎那轉為永恆的神祕極光，吸引無數遊客的到訪。

「2023冰島夢幻仙境之旅11天」出發日期是2023年 5/17、6/14及 28、7/12及 26、8/9及23、9/13及 27、10/11。「歐之旅」更多精彩行程可上網 EuropaHolidayUS.com查看，報名及優惠詳情可電 (626)289-8587。

冰島 遊行 健身

上一則

洛城新語／偷盜愈演愈烈 長遠傷及經濟

下一則

内陸寵物執照檢查 本周開始

延伸閱讀

「閃電俠」槓上「貓王」？東京上演全武行是謠言

「閃電俠」槓上「貓王」？東京上演全武行是謠言
「閃電俠」槓「貓王」東京上演全武行？竟是謠言一場

「閃電俠」槓「貓王」東京上演全武行？竟是謠言一場
周末這樣玩╱山林中「跳舞的水」遊人盡享泡湯樂

周末這樣玩╱山林中「跳舞的水」遊人盡享泡湯樂
周末這樣玩╱俄勒岡山「跳舞的水」溫泉 享受天然潤澤

周末這樣玩╱俄勒岡山「跳舞的水」溫泉 享受天然潤澤
全球經濟陷不確定性 冰島央行一口氣升息4碼抗通膨

全球經濟陷不確定性 冰島央行一口氣升息4碼抗通膨
封面故事／不揮霍 閒雲野鶴20年

封面故事／不揮霍 閒雲野鶴20年

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選