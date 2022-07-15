我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

林師傅專業團隊 承接內外大小工程

洛杉磯訊

洛杉磯訊】從事房屋建造35餘年經驗的林師傅，帶領其專業團隊承接內外大小工程，包括修護新建造木製Patio涼棚和露台甲板、維護新建商業辦公大樓和公寓欄杆樓梯、屋頂補漏、廚房櫥櫃重新上漆、櫉櫃浴室改造和檯面翻新、內外油漆、水泥工程、鋪設室內地板、和美化庭院設計，也承接大小居家水電維護工程。

林師父表示，因累積了多年承建房地產開發商新房經驗，了解不同房屋內外結構細節，能事半功倍幫客戶解決很多房屋麻煩問題。他會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅表示，一個擁有實用功能的木製Patio涼棚和露台甲板上，可以在任何地方建造，可以為你提供額外空間來享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或涼棚。還沒建造前，林師傅需先規劃露台甲板的地板、水平和功能的尺寸，鋪設框架，安裝托樑吊架，然後用鍍鋅釘子連接橫樑，行成涼棚。鋪設框架如果地面堅固平整，可以直接在其上鋪設基本框架，通常為處理過的木材，如果要提升，則必須先設置四個基位。挖四個基位並使用混凝土將四個經過處理的木柱牢固地固定到位，然後將托樑連接到柱子的外部，形成露台的外圍。

如 Patio 需建設在水泥地面上，都依照工程標準作業程序建造。有關維護Patio，林師傅表示，每四至五年木條需要再從新油漆或補漆，防止腐蝕，引起白蟻出現，會影響到房子其他木樑。

林師傅工程團隊免費估價。詳情可短訊或留言 626 - 272 - 3101 （國、英語）。

洛杉磯 房地產

上一則

南加七旬華男擁百萬住宅 八年撿垃圾捐助貧困孤兒

下一則

好康報你知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

企業又掀裁員潮 傳電動車廠Rivian和Meta擬精簡人事

企業又掀裁員潮 傳電動車廠Rivian和Meta擬精簡人事
法媒：巴黎鐵塔鏽跡斑斑 需全面整修 卻只粉刷

法媒：巴黎鐵塔鏽跡斑斑 需全面整修 卻只粉刷
中國工程船沉沒 官方打撈12具疑似遇難船員遺體

中國工程船沉沒 官方打撈12具疑似遇難船員遺體
颱風襲粵 工程船斷兩截 30船員怒海逃生 3人獲救

颱風襲粵 工程船斷兩截 30船員怒海逃生 3人獲救
安徽省委書記怒批12車道的工程找到了 位在窮困的淮南

安徽省委書記怒批12車道的工程找到了 位在窮困的淮南
芙蓉颱風襲廣東致貨船沉沒 30名船員失蹤 僅3人獲救

芙蓉颱風襲廣東致貨船沉沒 30名船員失蹤 僅3人獲救

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決