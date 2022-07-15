林師傅專業團隊 承接內外大小工程

【洛杉磯 訊】從事房屋建造35餘年經驗的林師傅，帶領其專業團隊承接內外大小工程，包括修護新建造木製Patio涼棚和露台甲板、維護新建商業辦公大樓和公寓欄杆樓梯、屋頂補漏、廚房櫥櫃重新上漆、櫉櫃浴室改造和檯面翻新、內外油漆、水泥工程、鋪設室內地板、和美化庭院設計，也承接大小居家水電維護工程。

林師父表示，因累積了多年承建房地產 開發商新房經驗，了解不同房屋內外結構細節，能事半功倍幫客戶解決很多房屋麻煩問題。他會先繪圖、規劃設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅表示，一個擁有實用功能的木製Patio涼棚和露台甲板上，可以在任何地方建造，可以為你提供額外空間來享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或涼棚。還沒建造前，林師傅需先規劃露台甲板的地板、水平和功能的尺寸，鋪設框架，安裝托樑吊架，然後用鍍鋅釘子連接橫樑，行成涼棚。鋪設框架如果地面堅固平整，可以直接在其上鋪設基本框架，通常為處理過的木材，如果要提升，則必須先設置四個基位。挖四個基位並使用混凝土將四個經過處理的木柱牢固地固定到位，然後將托樑連接到柱子的外部，形成露台的外圍。

如 Patio 需建設在水泥地面上，都依照工程標準作業程序建造。有關維護Patio，林師傅表示，每四至五年木條需要再從新油漆或補漆，防止腐蝕，引起白蟻出現，會影響到房子其他木樑。

林師傅工程團隊免費估價。詳情可短訊或留言 626 - 272 - 3101 （國、英語）。