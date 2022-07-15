跟著玩夏威夷WanHawaii旅遊網玩轉夏威夷

【洛杉磯訊】夏季已經來臨了， 孩子們也開始放暑假，因疫情 近被關了兩年多， 是開始計劃屬於自己或家人的旅遊方案的時候了。玩夏威夷 旅遊網 (WanHawaii.com) 公司表示，旅遊本質定義上，就是離開自己住的地方到另一個地方去感受不同的風土民情；開闊自己的視野和學習新的事物。

目前來說，旅遊大致劃分兩種方式，即自由行或跟團遊。自由行比較受年輕人歡迎，隨心所欲且行程靈活，但缺點是由於隨機性強，很多活動因臨時的變化而造成許多不確定性，尤其很多較熱門的活動門票極可能訂不到。跟團遊的缺點是時間不夠自由，又因需顧及其他團友，行動要一致。其實，跟團遊的優點也顯而易見，可享受到旅行社的折扣優惠之外，派有專業導遊介紹當地的風土民情，不用花時間做行前攻略。

紮根夏威夷26年的「 玩夏威夷旅遊網」，是一家當地人脈和資源相當豐富的華人 旅行社，可協助打通自由行或跟團遊這兩種旅遊模式的任督二脈。他們按照日本遊客遊夏威夷的模式，結合當地的地理環境推出了適合華人的「半自由行」旅遊型態。

首先，無論年長者或者年輕人，都希望可以在行前先瞭解夏威夷的當地一手資訊，他們針對需求推出了不同的套餐組合，其中，最有代表性的就是珍珠港，透過經驗導遊介紹美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館(見圖)，讓旅客了解其歷史的來龍去脈。導遊是旅遊的靈魂所在，用心介紹當地歷史、文化和傳奇故事，讓一趟旅程變得精彩生動。

也常聽年輕人說跟團太無聊了，上車睡覺下車尿尿，感覺死氣沉沉，該公司表示，這種情況不太會發生在夏威夷，夏威夷的點與點之間距離很短，一般安排的旅遊都是半天，很多時候導遊都不夠時間講解，因此不會有冷場或睡覺時間。此外，通過玩夏威夷旅遊網的張力，可以購買許多熱門的旅遊門票，這些都是傳統旅行社無法提供的服務模式。

詳情可電 1-808-940-9995（粵語）、 1-808-940-9996（國語） 或查訪 www.WanHawaii.com，公司地址在100 N. Beretania St., #129-33A, Honolulu, Hi 96817。