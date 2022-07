接種疫苗 為孩子快樂安全的暑期做好準備

快接種疫苗,為孩子快樂安全的暑期做好準備。

【洛杉磯訊】無論是參加暑期學習計劃、去露營或加入體育團隊,夏天對孩子們來說都是一段令人興奮的時光。但是,如果孩子尚未接種 COVID-19 疫苗 ,在享受每年這段特殊的歡樂及成長體驗時,可能就會擔心。

至今,COVID-19 仍是一個公共健康問題,它對兒童的長期影響仍屬未知,但父母和照護人,現在可以讓六個月至五歲的孩子去接種輝瑞生物科技 (Pfizer-BioNTech) 或莫德納 (Moderna) 疫苗,以更好的保護他們免遭 COVID-19 的危害。

「We Can Do This 我們做得到」預防 COVID-19 宣導部呼籲,所有兒童,包括已感染 COVID-19 的兒童,都應該接種疫苗。

該宣導部指出,COVID-19 疫苗是安全的,它們已接受並將繼續接受美國歷史上最密集的安全監測。這些年幼兒童的兒科疫苗接種已經開始在全國範圍內分發,本週內成千上萬的兒科診所、藥房、聯邦合格衛生中心、地方衛生部門、診所及其他相關地點都將提供疫苗。

讓孩子為暑期做好準備,父母們可以採取以下一些簡單措施:(一)讓孩子接種疫苗。接種疫苗是預防嚴重疾病的最佳方式。父母可以聯絡其醫生、護士、當地藥房或衛生部門,也可瀏覽 vaccines.gov 網站查看提供兒童疫苗的地點。(二)實行一般安全措施。確保孩子知道良好的洗手技巧,並維持供應含至少百分之 60酒精的洗手液。由於許多年幼兒童尚未接種疫苗,他們應該持續佩戴最具保護性且最合適的口罩。(三)如果孩子因 COVID-19 患重病的風險很高,患有某些健康問題如哮喘、糖尿病、肥胖 和鐮狀細胞病的兒童,因 COVID 而患重病的機會更大。可與孩子的醫護人員交談,瞭解有哪些可幫助保護孩子的選項。

有關接種 COVID 疫苗、及如何讓家人度過美好夏季的更多資訊,可瀏覽 vaccines.gov。