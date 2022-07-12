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在家也可以有仲夏夜的時尚聚會

洛杉磯訊

南海岸廣場擁有你夏天需要的一切，時尚的夏季聚會用品，彰顯主人不凡品味。

Crate & Barrel的Torin營火爐

清涼的夏日夜晚在自家後院與親友一起來享受清閒時光，簡潔風的線條，Torin營火爐讓注意力集中在跳舞的火焰上。黑色桶式設計鋼製營火爐適合燃燒原木，一年四季都可營造溫暖氣氛和驅寒。廣角腿和十字橫杆底座增加了穩定性和引人注目的風格。每個營火爐都包括一個擋火屏、火叉、原木格柵和一個塑膠防塵罩。

Torin圓形黑色金屬營火爐

*尺寸：35英寸寬x35英寸深x23英寸高

*黑色鋼製

*包括鋼製火花屏、原木格柵和火叉

*塑膠防塵罩

*耐氣候、防紫外線和防鏽

*燃燒成熟木材獲得最佳效果

*不使用時覆蓋

*去除餘燼後，用溫和的洗滌劑和水清潔

*僅供戶外使用

*進口

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CB2 IDLE COBALT SUN LOUNGER時尚日光躺椅

時尚日光浴躺椅沐浴在美麗的鈷藍色中，是本公司與芝加哥的時裝設計師Azeeza的創作系列。在她的標誌性色調中，清脆的鈷藍色在聚網面板和鋁框架上栩栩如生，作為Azeeza對如何「為CB2世界著色」深思的方法。可調整為直讀或平睡。CB2獨家供應。

Idle Cobalt Sun Lounger日光躺椅

*79英寸寬x27英寸深x36英寸高。

*Azeeza的獨特色彩

*鈷藍色聚網座椅和靠背

*帶鈷藍色粉末塗層的鋁管框架

*可調整到五個位置

*戶外安全；在惡劣天氣和不使用時覆蓋或存放在室內

*防塵罩另外出售

*用溫和的洗滌劑和水清潔

*進口

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Hermes Corkscrew 愛馬仕開瓶器

每件小件都是獨一無二的。從產品的材料、圖案和顏色都是一個驚喜。 法國製造的小牛皮和鈀黃銅開瓶器。 尺寸為3.3英寸長，4.5英寸高，0.5英寸深。由於這件作品是獨一無二的，尺寸可能會有所不同。

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Camilla 「If These Walls Could Talk Ceramic」 如果牆能說話4件晚餐套裝瓷器

由Camilla內部設計團隊手工繪製，奢華的「如果牆說話」4件晚餐套裝瓷器讓餐桌放縱。受倫敦獨家安娜貝爾俱樂部復古熱帶壁畫的啟發，烏托邦的場景成為我們的繆斯女神。柔和的藍色色調和腮紅裝飾套裝的所有部分，具有紫羅蘭君主、熱帶雨林綻放和卡米拉著名的老虎肖像特徵。這套豪華晚餐套裝有一個碗和三個菜盤，配套的禮盒，非常適合節慶。用這4件套瓷器展現主人品味。

「如果牆能說話」4件晚餐套裝瓷器

靈感來自倫敦上流社會俱樂部

柔和的藍色色調，鬱鬱蔥蔥的綠色植物群

VILLA CAMILLA XXC

風格家居用品

豪華禮物

卡米拉印花

4件套

禮品盒裝

僅手洗

製造：100%細優瓷

尺寸：

碗頂直徑14釐米，高6.9釐米，

配菜盤直徑17釐米

主餐盤直徑23釐米

晚餐直徑27.8釐米

禮盒長29.5釐米x寬29.5釐米x高13.8釐米

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Salvatore Ferragamo's絲綢香水系列

Storie di seta（絲綢故事）是受Salvatore Ferragamo's絲綢創作的想象世界所啟發的新香水系列。由四種通用和新鮮香水組成的精緻系列，每種獨特的香水都由獨家配方結合。Oceani di Seta（海洋絲綢）的靈感來自大海的活力和誘惑力，以紅珊瑚和Ferragamo's絲綢創作的珍貴海洋元素裝飾。絲滑和鹹味的新香水是深沉而神祕的水下天堂的完美嗅覺描繪。

系列中的四種香水由獨家協調聯繫，適合嘗試不同體驗和層次來創造無窮盡的組合，沒有規則，在充滿樂趣的儀式中，創造個性化的、無與倫比的香味。尺寸3.4 盎司，義大利釀造。

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其他夏季時尚：

https://www.southcoastplaza.com/summer/

時尚 義大利 芝加哥

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