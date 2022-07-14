天美健康養生會所 緩解身體痠痛/減肥/養膚

【洛杉磯訊】經常肩頸僵硬、痠痛不適嗎？「天美健康養生會所」表示，肩頸僵硬是百病之源，人體維持頸部直立，主要是靠肌肉 支撐，大多數人肩頸痠痛是因為長期姿勢不良、缺乏運動、血液循環不良所導致的。因為長時間維持一個姿勢，會讓肩頸的肌肉一直處於緊繃狀態，無法休息導致缺氧、缺血而僵硬。

經絡疏通和艾灸，能夠有效促進人體經絡通暢，保持身心健康的調理身體。經脈之氣運行正常對於疾病的治療與康復有重要作用，因為暢行無阻的氣血循環，這才是身體真正需要的。

同時，經絡通暢能讓皮膚好，經絡是氣血運行的通道，在內連接臟腑，在外則連接皮膚，臟腑運動正常，能夠由內而外煥發健康美。皮膚彈性差主要原因是皮膚內的細胞萎縮，膠原蛋白流失而形成；歲月增長而導致本身體質改變，新陳代謝減慢，血液流動減少，都會導致面部皮膚下垂。除此之外也有其他外在因素，例如工作壓力，飲食上的問題等等。疏通經絡，促進血液循環、促進新陳代謝，並可促進體內多餘的堆積的脂肪消耗，達到調整身型的效果。

位於聖蓋博的「天美健康養生會所」專精古法經絡養生、艾灸調理、和古法穴位特效減肥。該店劉店長表示，天美是一家真正秉承中國傳統手法來疏通按摩的養生會所，不僅放鬆更以調理病疼為主，他們的養生會所共有六個房間，為客戶提供安靜和私密的環境，以得到真正的身體調理及放鬆。

他們的師傅都有執照，並且用真正的中醫手法來疏通經絡，專精各種因經絡不通引起的痛症。例如：肩頸酸痛、頭疼、腰腿痛、網球肘、五十肩、身體結節、身體瘀堵、毒素堆積、身體亞健康、頭疼頭昏、失眠多夢、脾胃不和、便秘、身體肥胖、濕氣重、乏力，尿急、尿頻、尿不盡、水腫、宮寒怕冷、月經不調、經前胸漲痛、經期腹痛、經量過少、乳腺增生、卵巢早衰，氣色萎黃、更年期不適、潮熱、胸悶、煩躁、青春期情緒調節，痘肌及痘坑修復、術後康復、中風 後遺症、婦科炎症等。

現正提供體驗價88元，經絡疏通手法加艾炙共一個半小時，期間根據身體狀況還提供免費刮痧拔罐。

地址在529 E Valley Blvd #228A, San Gabriel（太陽城廣場二樓） 。希先去電預約626-493-8815；微信 TianMeiYangYan。