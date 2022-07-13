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美國互惠財富2022年會於拉斯維加斯圓滿舉辦

劉柏江

【洛杉磯訊】美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）日前於拉斯維加斯舉辦了2022年會，今年主題為「築夢互惠·創享未來」，在Caesars Forum會場連續舉辦三天、共8場活動、700多人次參與。

年會邀請了金融保險公司包括 National Life Group， Global Atlantic， AIG， Lincoln Financial Group，Symetra，Transamerica參加，除了晚宴和年度頒獎典禮抽獎外，現場還舉辦了成功人士經驗分享、和獨家新品大型發布會，以及重量級培訓，美國西北大學、信託律師、會計師、地產專家、教育專家、移民專家、各領域講師有親臨現場也有是用Zoom連線，與經紀人面對面做經驗交流。

互惠財富總裁 Tiffany Xu共進行了10場演講和致辭，會中頒發了180個獎杯（見圖）、有75人發表獲獎感言。

 Tiffany Xu在致辭時，談及了現今美國經濟大環境的不確定性、與目前美國保險行業的現狀。面對如此現狀互惠財富再創輝煌，在疫情期間打造了獨一無二的後台系統，創建了全球獨家服務型產品網絡分享平台AFA， 兩年以來，所取得的成績喜人。它將傳統營銷模式和分層次營銷模式結合起來，並將現有的產品系列和傳統的保險產品做了改良。Tiffany表示，她堅信每一個人的付出都會有回報，並希望互惠能為美國的保險經紀行業創造更多財富。

此次年會與會的代表熱情高漲，各地團隊摩拳擦掌，希望快速的擴大規模，爭創業績新高。工欲善其事，必先利其器，互惠集團表示將提供更多的產品，籌建更多各州分公司，積極拓展全美版圖，拉斯維加斯分公司也已初步選址，即將開業。

互惠财富每天都有最新的獨家講座，發布關於稅務，信託，投資，保險等方面的最新信息、產品的講解和培訓，諮詢可撥打熱線電話877-728-8688。

保險 疫情 投資

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