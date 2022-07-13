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佳信貸款 培訓貸款經紀與菁英共創未來

吳瓊玫

【洛杉磯訊】你是地產經紀嗎？或是貸款專員？如果你無法替你的客人解決很多貸款上的問題，佳信貸款可以培訓你成為更專業的貸款經紀，與貸款菁英共創未來。

訓練課程將針對現在市場，特別加強貸款方案，如不查收入方案等。訓練班分為：一對一個別精英班，針對問題加強指導、特別加強貸款。每曰小班制。每周大班線上(Zoom)上課。名額有限，可儘快打電話報名。

佳信貸款負責人劉艶秋表示，新經紀訓練班，由數十年經驗的專業講師授課，並且會安排一系列的訓練課程，教導新經紀如何成為一位非常專業的貸款專員。

佳信貸款的貸款強項：（1)四單位元以上集合住宅，利率佳固定七年。（2) 出租屋可不要信用報告、不要收入証明、不要銀行對帳單利率。（3)全美各州房屋及商業地產貸款。（4)低手續費過橋貸款十天放款，無預付罰款。（5) 不查收入貸款方案；買投資屋本國與外國人可、自僱主銀行對帳單買房、無收入者貸款及短期借貸買房計劃。（6) 100% FHA的貸款。

劉艶秋表示；對於有很多收入報稅不夠的自雇主，佳信有銀行對帳單方案；有些報稅紀錄不夠，買投資屋可以租金收入來借款的方案（DSCR方案）；有些人沒有工作，但有20% 頭款，加上有些社區的優惠方案，佳信也可以幫助買到房子。

歡迎經紀加入佳信貸款強大陣容。佳信貸款巳在業界經營30多年，服務好、產品多元化，歡迎有興趣的経紀人或買主諮詢。可電1-888-830-7188洽詢詳情，上課地點 17590 Colima Road, Rowland Height, CA。

貸款 投資 利率

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