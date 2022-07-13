東方殺蟲公司提醒 勿坐視白蟻不管

【洛杉磯 訊】加州 的房屋多屬木質建築，到了一定的年份就會開始出現白蟻，有些老房子白蟻問題嚴重。很多住戶發現，天氣變熱後，家中出現可怕的白蟻雄兵，出沒於洗衣機下方、門框、窗口、屋簷、車庫與陽台等。

老字號東方殺蟲公司（Eastern Termite & Pest Control）建議房主，房子出現白蟻一定要殺，白蟻很可怕會吃垮房子，而房子又是很大的資產，絕對不要為了省小錢而坐視不管，另外白蟻是會傳染的，如果你看到隔壁鄰居在殺白蟻，建議你最好也請人來檢查。

老字號東方殺蟲公司是一家韓國公司，成立於1996年，做事專業嚴謹，專精住宅、商店、公寓、商業、建築、餐館、工廠、教會、辦公室等各種全面殺蟲。該公司專精清除白蟻、蟑螂、老鼠、蜘蛛、螞蟻、蜜蜂、野鴿、黴菌等服務，他們響應加州政府的鼓勵， 採用最新的藥物處理，減少對環境的污染，為民眾提供一個健康無害的場所。如居家環境周邊，有殺不淨的蚊子，也可找該公司殺蟲。

該公司服務專業，做工仔細，並提供房屋買賣白蟻証明檔、銀行、衛生局檢查等各種文件。提供一次清除、按月服務、長期服務等方案。

該公司還建議，殺白蟻一定要找擁有加州執照的公司。東方殺蟲公司累積多年的經驗，一條龍的服務，包括建築工程、修理房子木頭及結構損害等，短時間內能解決各方面的困難，並提供優惠價格。

有關詳情可參閱世界日報 工商電話簿484頁，國粵語洽詢電話1-800-434-1662或714-750-7378，323-373-9992。公司在1243 S. Ardmore Ave. LA. CA 。