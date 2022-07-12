2022 Kia EV6 電動汽車 贏得內飾和用戶體驗獎

2022 Kia EV6 獲 Wards十佳內飾和用戶體驗獎。（吳鴻鈞攝）

2022 Kia EV6 獲 Wards十佳內飾和用戶體驗獎。 EV6 是Kia的第一款專屬電池電動汽車 ，是該品牌「S 計劃」戰略中高效和進步計劃的第一步。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁 Steven Center 表示，EV6 獲獎代表Kia向變革性的「Plan S」全球電氣化戰略邁出了重要一步。EV6 現代、大膽的設計元素和內飾解決方案，與直觀的技術巧妙結合，強化了Kia對電動汽車未來的展望。

Wards 的團隊針對內飾和用戶體驗評估了眾多新車和經過重新設計的車輛。 評分基於多種指標，包括設計美學、舒適度、材料、裝配和完成、連接性和信息娛樂、顯示和控制、駕駛員輔助系統和性價比。

WardsAuto 編輯兼評委 Drew Winter 表示，Kia EV6 具有不錯的整體價值，以及時尚 和具運動感的內飾、和高度創新的佈局控制，可節省空間並提升整潔度。再加上非常寬敞舒適的座艙和一流的內飾材料，將 EV6 穩穩地送入了 2022 Wards十佳內飾和用戶體驗汽車的列表中。

EV6 的受歡迎程度繼續上升。 迄今為止，已在美國銷售了超過10,000 輛 EV6 車型，使Kia電動汽車的銷量比 2021 年 5 月創下的紀錄增長了 132%； 與 2022 年 3 月創下的汽車類別的歷史月度銷售紀錄相比，增長了 5%。

Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV 。