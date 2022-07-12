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白卡資產上限大幅提升 仍需申請紅藍卡避免罰款

【洛杉磯訊】

加州醫療保健服務部DHCS已宣佈，針對長者和殘障人士的白卡申請，家庭總資產上限大幅度提高：除去自住屋和每人一輛車不算，現金、股票、投資房及其他任何形式的資產加起來，個人資產上限不超過130,000元，夫妻兩人不超過195,000元，都可以申請白卡，每增加一名家庭成員就額外增加65,000元，(適用於Non-MAGI計劃)。

自DHCS公佈以來華興保險表示，他們收到許多詢問電話，特與讀者解疑。

在此之前，長者和殘障人士白卡申請標準的家庭總資產規定為個人資產不超過2000元，夫妻兩人資產不超過3000元。經過本次調幅，讓很多原本不符合資格的加州居民也能申請白卡、享有更多醫療福利。

符合資格申請此類白卡的身份包括65歲以上長者、殘疾人士、盲人、未滿21歲者、孕婦、需要長期照護的成人或孩童、在護理院的被照料者、乳癌、子宮頸癌患者。但對於18-64歲的一般民衆，申請白卡的收入標準仍為聯邦貧困缐的138%以下。如果想確認自己是否符合白卡的規定，可以聯絡加州醫療保健服務部(916-445-4171)或洛杉磯郡公共服務部門(866-613-3777)查詢。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興特別提醒，即使持有白卡，符合紅藍卡資格的長者仍需要在65歲生日前3個月、到生日後3個月這段期間，依照規定辦理紅藍卡的申請，否則將面臨終身罰款。而正在使用紅藍卡的長者，如果在近期收到來自白卡辦公室的信件也無需驚慌，兩種醫療計劃可以同時使用。一般來説，紅藍卡將作爲第一保險，白卡可以負擔紅藍卡需要繳交的月費，以及其他不涵蓋的理賠部分。相關的問題，可撥打華興保險耆英健保專綫 626-363-0999洽詢。

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