德成行年中促銷 優惠最低至5折還有贈品

【洛杉磯訊】德成行正舉辦年中大促銷活動 (Semi-Annual Sale)，線上和店面同時進行(見圖)，除優惠低至5-7折外，還有促銷贈品。

德成行在此次年中大促銷中，金絲燕窩低至75折，海參低至5折，干貝低至7折，鮑魚低至77折，阿膠低於7折。此外，買阿拉斯加紅海參送兩罐鮑魚，鮑魚買再送，部分野山參和半野山參，折上加折，趁此時買阿膠為全年最低價。

德成行表示，金絲燕窩天然無刷膠、無添加化學品。野生冬蟲夏草，採集自西藏4千米以上的高海拔草原地區，具養生價值。名貴海味鮑魚，是經過專家精心曬製之後，肉身起了自然變化，產生溏心效果，品嚐起來更為甘甜、鮮香、柔韌，有著鮮鮑不及的特殊風味。山珍菌如竹蓀、雪耳、木耳及各種菇類、乾果等，均經行家手工精心挑選，確保自然醇香，原色原味。土特產類包括紅棗、枸杞、桂圓、蓮子、山楂、百合等，為老顧客追捧食療之品。美國花旗參則是自用或送禮選擇。

「年中大促銷」期間，凡購物滿118元可獲驚喜禮，購滿328元可獲68元禮盒。

在病毒肆虐時期，德成行作為知名的中藥房及滋補品商號，讓全美數十萬顧客更進一步的認識了德成行。同時克服諸多史無前例的挑戰，德成行以超強的商品結構及物流、成功順應急劇增長的市場需求，使其零售及電商業務均打破往年紀錄。

德成行南加州 有五家門市店，北聖蓋博 店在 5439 Rosemead Blvd., 電話(626)686-1883，蒙特利公園市兩家分別在122 W. Garvey Ave. ，電話(626)288-8788，401 E. Garvey Ave. ，電話(626)307-0794，工業市店 17520 Castleton St，電話(626)322-2800，羅蘭岡店1457 S. Nogales St.，電話(626)839-0022， 網路商城www.tsEMPORIUM.com。