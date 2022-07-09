極品假期 歐洲河流遊輪半價促銷 7/29截止

極品假期表示，歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，奢華悠閒的歐洲河輪旅遊，可一次遊覽歐洲多座城市風光、船上5星級美食與美酒饗宴等，是相當熱門的旅遊方式。

河輪就像水上移動的私人招待所，可自由穿梭在歐洲的大小河川。全包式河輪服務，包含每日遊輪岸上觀光 、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心、迎賓晚宴、每日早餐無限香檳、午晚餐無限啤酒及紅白酒供應，船上腳踏車免費租借。是一種充滿魅力的旅行方式。

（1）浪漫多瑙河Danube River 。造訪匈牙利首都布達佩斯，經過維也納，再到歐洲最美小鎮帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產 小鎮雷根斯堡等城市，到德國 的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

（2）暢遊萊茵河Rhine River。一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

（3）美茵河Main River。是萊茵河東岸最大的一條支流，全長524 公里，透過此河為可連通多瑙河的有條北起美因河畔班貝格，南至多瑙河畔凱爾海姆，長171公里的人工運河。

（4）摩澤爾河Moselle River。全長544 公里，德國人亦稱之為母親河，流經法國，盧森堡和德國，是萊茵河的支流，在科布倫茨注入萊茵河。摩澤爾河谷地不但充滿濃厚的歷史底蘊，也以自然美景與芳醇美酒聞名於世。

極品假期獨家推出法式陽台房半價大促銷：（1）8天萊茵河：出發日期9/17及10月8個航期，原價5244元，現2720元起。（2）8天多瑙河：出發日期 8/6、8/25，9/3及10月8個航期，與11/2，原價4944元現2570元起。（3）8天摩澤爾河：出發日期: 8/21、9/11，原價5143元現2669元起。（4）9天德國：出發日期 9/27，原價5779元現3002元起。（5）9天巴爾幹：出發日期8/24、10/5，原價5087元現2628元起。（6）11天黑海：出發日期 9/17、10/17，原價7093元現3673元起。（7）15天大歐洲：出發日期9/26、10/12，原價9689元現5041元起。

以上為兩人一房法式陽台艙每人含稅價格，不含機票及小費。他們另有其他多樣行程，可洽詢河輪專家極品假期，電話1-888-680-5688。