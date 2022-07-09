我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

極品假期 歐洲河流遊輪半價促銷 7/29截止

【洛杉磯訊】極品假期獨家推出的「歐洲河流遊輪法式陽台房，半價限時促銷」，至7月29日截止，先到先得。

極品假期表示，歐洲大陸各國之間以河流連接，河輪旅遊是輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方式，奢華悠閒的歐洲河輪旅遊，可一次遊覽歐洲多座城市風光、船上5星級美食與美酒饗宴等，是相當熱門的旅遊方式。

河輪就像水上移動的私人招待所，可自由穿梭在歐洲的大小河川。全包式河輪服務，包含每日遊輪岸上觀光、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心、迎賓晚宴、每日早餐無限香檳、午晚餐無限啤酒及紅白酒供應，船上腳踏車免費租借。是一種充滿魅力的旅行方式。

（1）浪漫多瑙河Danube River 。造訪匈牙利首都布達佩斯，經過維也納，再到歐洲最美小鎮帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產小鎮雷根斯堡等城市，到德國的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

（2）暢遊萊茵河Rhine River。一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

（3）美茵河Main River。是萊茵河東岸最大的一條支流，全長524 公里，透過此河為可連通多瑙河的有條北起美因河畔班貝格，南至多瑙河畔凱爾海姆，長171公里的人工運河。

（4）摩澤爾河Moselle River。全長544 公里，德國人亦稱之為母親河，流經法國，盧森堡和德國，是萊茵河的支流，在科布倫茨注入萊茵河。摩澤爾河谷地不但充滿濃厚的歷史底蘊，也以自然美景與芳醇美酒聞名於世。

極品假期獨家推出法式陽台房半價大促銷：（1）8天萊茵河：出發日期9/17及10月8個航期，原價5244元，現2720元起。（2）8天多瑙河：出發日期 8/6、8/25，9/3及10月8個航期，與11/2，原價4944元現2570元起。（3）8天摩澤爾河：出發日期: 8/21、9/11，原價5143元現2669元起。（4）9天德國：出發日期 9/27，原價5779元現3002元起。（5）9天巴爾幹：出發日期8/24、10/5，原價5087元現2628元起。（6）11天黑海：出發日期 9/17、10/17，原價7093元現3673元起。（7）15天大歐洲：出發日期9/26、10/12，原價9689元現5041元起。

以上為兩人一房法式陽台艙每人含稅價格，不含機票及小費。他們另有其他多樣行程，可洽詢河輪專家極品假期，電話1-888-680-5688。

德國 世界遺產 觀光

上一則

加強交通安全 洛杉磯蒙市警局酒駕攔檢

下一則

洛市第6街高架橋竣工 10日通車

延伸閱讀

德、荷港口塞爆 通膨引爆勞資爭端

德、荷港口塞爆 通膨引爆勞資爭端
佳欣旅遊古文明豪華遊輪12月出發

佳欣旅遊古文明豪華遊輪12月出發
YouTuber異想天開？ 雲端遊輪發想飛天 永不落地

YouTuber異想天開？ 雲端遊輪發想飛天 永不落地
特斯拉中國廠和德國廠 傳本月陸續停工數周

特斯拉中國廠和德國廠 傳本月陸續停工數周
新冠變異株BA.5擴散快 德國官員：秋季疫情嚴峻

新冠變異株BA.5擴散快 德國官員：秋季疫情嚴峻
德媒：中是對手或挑戰者？ 美德激烈爭執

德媒：中是對手或挑戰者？ 美德激烈爭執

熱門新聞

華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

2022-07-03 18:52
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗