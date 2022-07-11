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美以美醫院加入南加大醫學院 更名USC Arcadia Hospital

郭淑敏

【洛杉磯訊】南加州大學( USC )凱克醫學院正式宣布，位於亞凱迪亞市的美以美醫院（ 見圖），現正式成為凱克醫學院的一部分，並更名為：南加州大學亞凱迪亞醫院（ USC  Arcadia Hospital ）。該隸屬關係已於7月1日完成，為聖蓋博谷社區擴大並獲得更多的醫療保健服務。

「我們很幸運在南加州大學亞凱迪亞醫院找到了互補的合作夥伴」， 凱克醫學院首席執行官 Rod Hanners 說：「它作為一家歷史悠久的社區醫院的實力、加上我們的學術衛生系統，將確保延續兩個機構的文化，並更好地滿足聖蓋博谷社區的醫療保健需求。」

今後將使聖蓋博谷的居民，更容易獲得凱克醫學院的專業護理、研究和突破性技術。凱克醫學院為常規和高度複雜的病例，提供世界級一流的護理，並在「美國新聞與世界報導」的 12 個專業中榮獲排名。南加州大學亞凱迪亞醫院，還將支持凱克醫學院目前在亞凱迪亞市、所提供的多项專科門診服務。

「作為南加州大學凱克醫學院的一部分，我們的醫院將變得更加強大」，南加大亞凱迪亞醫院總裁兼首席執行官 Dan Ausman 說：「此次合作使我們的社區擴大獲得全方位專業醫師、科技、和臨床服務的機會，這將使我們的患者、員工和醫生受益」。

未來幾年，南加州大學凱克醫學院將投資南加大亞凱迪亞醫院的設備、基礎設施、和服務。重點領域包括擴大神經科學、心臟護理、和腫瘤學服務。

此外，該醫療系統將為南加州大學凱克醫學院的駐院醫師、和南加大亞凱迪亞醫院的學術研究醫師，建立學術和培訓關係。

凱克醫學院擁有與地區醫院和醫療保健企業成功合作的歷史，改善了當地社區獲得學術醫學的機會。

有了這個隸屬關係，凱克醫學院現於洛杉磯東北部地區擁有兩家社區醫院。分别是南加州大學 Arcadia醫院、及南加州大學 Verdugo Hills 醫院，Verdugo Hills 醫院為拉加納達弗林特里奇市、格倫代爾市、和周邊更廣闊的山麓社區提供服務。

有關南加州大學凱克醫學院、包括南加大Arcadia醫院的更多信息，可上網 news.KeckMedicine.org查詢。

加州大學 南加大 醫學

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