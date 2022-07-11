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全民保險7/15解析大洛杉磯優質醫院特色講座

劉柏江

洛杉磯訊】美國醫療技術一直以來引領全球，2022年世界前20強頂級醫院中，就有7間在美國，分別佔領前三名及第六、第九、第十七、第二十名。與此同時，每年權威新聞雜誌U.S. News & World Report，會從全美近100個都會區的5千多間醫院中，評選出前20間全美最佳醫院榮譽榜，

2021～2022榜單中，北加州與南加州各有兩間醫院上榜。洛杉磯作為全美第二大城市，擁有科學家和工程技術人員的數量位居全美第一，更是擁有多家享譽盛名的優質醫院，僅大洛杉磯地區（洛杉磯縣及橙縣）就有超過130間醫院，其中有20家醫院更是被評比進入全球最佳1千家醫院榜單中。

生病時，該選擇哪一間醫院才能得到最好的治療與照顧；不幸罹患癌症，是去City of Hope還是UCLA醫學中心；華人常有的肝臟問題、肝臟移植，該選擇哪一間醫院；視網膜剝落，3C眼等問題，哪一間醫院能給你最好的治療；兒童癌症、幼兒罕見疾病等問題除了洛杉磯兒童醫院（CHLA），還有哪些選擇；帕金森、老人癡呆又該到哪一間醫院治療；各地區的基礎保險可以去哪一間醫院；懷孕生子，哪些醫院既能提供專業的照顧，更能使用中文溝通；華人集中地區的社區醫院各有哪些特色；住在橙縣生病了該去UC Irvine 附屬醫院還是 Hoag霍格醫院；以上種種問題，因各家醫院專精的科系各有不同，「全民保險」將在7月15日（星期五）上午10點至11點30分，舉辦免費線上講座，剖析大洛杉磯地區優質醫院特點，與你分享大學醫院與名牌醫院各有哪些優勢。

參加者可電話報名626-873-1618，或在線報名https://bit.ly/3QkLzoA。

全民保險深耕洛杉磯地區近15年，每位客服人員秉持愛心、細心、耐心、誠意、善意，協助客戶購買保險、申請理賠及帳單問題等售後服務。服務項目包含個人或團體健康保險，汽車房屋保險，商業保險，各類雨傘險。 可直接在網上www.anyinsurances.com或洽詢各分公司的服務專員，協助你瞭解各項保險福利內容、保費及申請保險的所有手續。 羅蘭岡總公司電話 626-363-2228，地址 17506 Colima Road，#201，Rowland Heights。 爾灣分公司電話 949-943-1789，地址 980 Roosevelt，#200A，Irvine。

保險 洛杉磯 加州

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