低收入加州居民 免費普濟手機計劃

加卅政府提供給18歲以上低收入加州 居民的普濟手機 計劃， 現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單， 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。客戶可以享受無限免費去電中國，越南，韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。

如你家庭沒有參加公共援助計劃，但年度總收入等於或低於以下年收入限額，就有資格參加普濟手機計畫：1-2人年收入低於28,700元 ; 3個人年收入低於33,300元 ; 4個人年收入低於40,600元 ;每位附加人員7,300元。

如你或家中其他人參加了這些符合條件公共援助計劃中任何一項，也有資格獲得此免費手機計畫：1.有醫療卡MedCal白卡。2.有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）。3.有聯邦政府補助（SSI）。4.有聯邦公共住房援助或第8節。 5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃。 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）。7.國立學校午餐計劃（NSL）。

申請地點（1）阿市：1413 E Valley Bl.,， ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)626-281-8888。（2） 蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103世界書局（大中華超市旁) 626-234-8282,626-458-0689。（3）橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster（T & K Food Market 旁邊）626-423-9989。（4）聖地亞哥：7323 Convoy Ct天天通訊（大華超市後面）858-268-2882。（5）聖蓋博：608 E Valley Bl.,＃D 世界書局（順發超市旁）626-280-6088。（6）聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave #B富通通訊 626-872-2306， 626-366-9991。