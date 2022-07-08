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Ramon Wu免費說明會 如何利用Airbnb獲利

洛杉磯訊

洛杉磯訊】拉斯維加斯地產權威Ramon吳，將於本週六、日(9日和10日)，在洛杉磯舉辦兩場免費地產說明會，講解如何利用Airbnb獲利，及回答諸多房地產熱門問題。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是9日下午2時至4時，地址在2390 Huntington Dr., San Marino。10日上午10時至12時，地址在10505 Valley Blvd., El Monte。

從事房地產行業多年的Ramon吳表示，拉斯維加斯都會區的人均收入為32,511美元，而家庭收入中位數為62,107美元。儘管拉斯維加斯的住房成本正在迅速上漲，但仍然是許多雇主和人們想安家的地方，僅西南五個區就在三年內創造了超過100,000個製造業工作崗位，內華達州佔全國總數的30%；因此在拉斯維加斯投資Airbnb會是很棒的投資。

Ramon舉例介紹，於東區拉斯維加斯大道的東邊，距離大道約十五分鐘車程有個全新單層住宅，2022年竣工，售56萬5,000。

Ramon說，這是他從業近30年見過的最適合做Airbnb的房子，這棟房子附近有沃爾瑪、Costco等超市及二間賭場，如果不想做Airbnb，做長租也很容易，離UNLV大學大概是十五分鐘車程，對於學生來說也是很方便，因為誰不喜歡又新又漂亮的房子呢。

拉斯維加斯亨德森大都市區近671,000名居民和超過 220 萬人的居住在這裡，根據最近的人口普查，拉斯維加斯的人口同比增長 1.57%，在過去十年中增長了 10%。

在過去20年中，克拉克縣的人口增加了約20%，未來10年，人口預計將再增長8.3%，拉斯維加斯距離洛杉磯、鳳凰城和鹽湖城僅一天車程，氣候環境類似，目前市場的高利率，如果想在加州置產，難上加難，而該地區有相對負擔得起的住房、氣候和沒有州所得稅，吸引了外州的新移民。

Ramon吳有豐富的房地產投資經驗，他表示會幫助客戶通過最小風險獲最大化回報，管理出租物業，讓屋主輕鬆獲得持續利潤，Ramon專注於高度、可靠且非投機性的市場商機和經營策略，尤其是對於剛初道的投資者，會是良好的合作夥伴。Ramon將在說明會上現場解答諸多熱門問題，例如目前房價過高？何時會崩盤？賭城工作機會多？房子容易租？房客會付房租？二十萬可以買到什麽房地產？三十、四十、五十萬又有什麼選擇等。

以及如何應對目前的巨大通膨，如何保障退休生活；有不查收入貸款，首付多少，利息多少；現在賣房是好時機？ Airbnb 家庭酒店有高達3000元的月凈收入？有保證房租零風險的物業管理嗎？想要了解更多有關訊息，歡迎報名參加講座。

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