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世界日報 採甜橘親子一日遊 7/17額滿 將加團

洛杉磯訊

洛杉磯訊】世界日報攜手可可假期，於7月17日舉辦的「採甜橘親子一日遊」，因受到民眾歡迎，除爾灣出發的遊覽車尚有少數空位外，其餘從阿罕布拉市、羅蘭岡出發的遊覽車均已客滿。為不減讀者遊玩興緻，再報名者將於7月24日再加開遊覽車出團。

採甜橘親子一日遊，將於早晨迎著朝陽出發，第一站到特曼庫拉甜桔農場 Sunmist Fruit Farm（見圖）。農場面積超過16萬畝，有數千棵檸檬樹和橘樹，每年會大量生產橘子和檸檬，直供洛杉磯各大超市。民眾可以帶著家人朋友，現場採摘新鮮水果，有免費袋子提供，裝袋的橘子價錢另計。

之後探訪特曼庫拉地區第一家酒莊-卡拉威酒莊（ Callaway Vineyard & Winery），該小鎮因為盛產葡萄而著名，使北加州有納帕，南加州有特曼庫拉的稱謂。和納帕的酒莊不同，這裡的酒莊都是規模不大的家庭式酒莊，避免過度商業化。對於洛杉磯民眾，特曼庫拉是難得的品酒及週末出遊好去處。探訪的這家酒莊，是由猶太人卡拉威創立，因英國女王伊麗莎白二世曾接見釀酒師品嚐其酒莊的酒，使該酒莊一夕成名。在質重於量的前提下，卡拉威酒莊一年的生產量只有15000箱，9成以上的酒，都是用自己生產和栽種的葡萄純手工釀製。(品酒另計)

第三站是加州最古老的小鎮之一特曼庫拉老城（ Old Town Temecula）。今日的老城區依然保留一些 19 世紀的老建築，它們化身成商店、餐廳、古董店、藝廊、和以當地印地安人文化為主題的博物館。到了周末，這裡的酒吧餐廳豐富了熟男熟女的夜生活。為了活化老城，這裡也舉辦市集和節慶的特別活動，如西部牛仔節等，讓這裡更添加魅力。

遊客在老城街道上漫步，沿途質樸的木造建築，彷彿回到了1880年代淘金熱的西部小鎮。濃濃的西部牛仔文化及鄉村建築，相比其他加州小鎮，這裡更多了一份人文氣息。在這裡可以盡情探訪老城，打卡獨一無二的精品小店。最後，再去Crab Bay吃一頓海鮮大餐，晚餐後搭車步上歸程。

親子採橘一日遊收費每人99元，包括車資、海鮮晚餐、司機導遊小費，再加一瓶礦泉水、一顆茶葉蛋。領隊是洛城知名主持人倪北嘉，他為了這個活動，還自擬了一篇順口溜廣宣：「7月17 好假期，疫情過後最寫意，陽光綠野青草地， 特曼庫拉等著您，攜家帶眷觀光地，古老小鎮真美麗，甜橘老城威士忌，海鮮餐後回家去」。

詳情及報名可電可可假期專線：626-677-0359洽詢。

加州 洛杉磯 親子

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